პროკურატურამ სააპელაციოში გაასაჩივრა ექიმ გიორგი ახობაძის გამამართლებელი განაჩენი

როგორც ახობაძის ადვოკატი, მარიამ მაძღარაშვილი იუწყება, პროკურორმა სააპელაციო საჩივარი გუშინ, 5 სექტემბერს შეიტანა სააპელაციო სასამართლოში. საქმის პროკურორი შმაგი გობეჯიშვილია.
„ბრძოლა გრძელდება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. იქ შევხვდებით“, - წერს ადვოკატი.
თითქმის 8-თვიანი სასამართლო განხილვის და პატიმრობის შემდეგ, 6 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 43 წლის ანესთეზიოლოგ-რევმატოლოგი გიორგი ახობაძე უდანაშაულოდ ცნო და დარბაზიდან გაათავისუფლა.
პროკურატურამ მალევე განაცხადა, რომ განაჩენს გაასაჩივრებდა.
ახობაძე ერთ-ერთია იმ სამ დემონსტრანტს შორის, რომლებიც ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ჰყავდათ დაკავებული და სასამართლომ გაამართა.
ასე მოხდა ნიკა კაციასა და მანამდე თედო აბრამოვის შემთხვევებში. მსგავსი ბრალდებით დაპატიმრებულ ანტონ ჩეჩინს რვა-ნახევარი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
