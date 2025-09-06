ისრაელმა მთლიანად დაანგრია მრავალსართულიანი შენობა ღაზაში

სამხედროების მტკიცებით, შენობას პალესტინური რადიკალური დაჯგუფება ჰამასი იყენებდა ისრაელის ჯარისკაცებზე თავდასხმების ორგანიზებისთვის. ჰამასი ისრაელის, აშშ-ისა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული.
ამ შენობაში განთავსებული იყო სადაზვერვო პუნქტები, სამეთვალყურეო პუნქტები და მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა ჩასაფრების ორგანიზებისთვის. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, ჰამასმა ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობები განათავსა ობიექტის მახლობლად.
ტელეგრამის არხი Abu Ali Express, რომელიც არაბული მედიისა და სოციალური ქსელების მონიტორინგს ეწევა, წერს, რომ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად ეს მრავალსართულიანი შენობა უკვე იყო ნაწილობრივ დანგრეული.
არმიის წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ისრაელის ძალებისთვის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად უახლოეს დღეებში იერიშებს მიიტანენ ჰამასის მიერ დანაღმულ სხვა შენობებზეც.
პალესტინური წყაროები იუწყებიან, რომ ისრაელის არმიის დარტყმების შედეგად რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა. ზეითუნის რაიონში შეინიშნება ისრაელის თავდაცვის არმიის ბოლო დარტყმების შედეგად გამოწვეული მასშტაბური ნგრევა.
