რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის შენობის დაბომბვას

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ახალი განცხადება გაავრცელა კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებზე ღამით განხორციელებული მასიური იერიშის შესახებ. რუსეთის სამხედროები აცხადებენ, რომ მათ მხოლოდ სამხედრო ობიექტები და სამრეწველო საწარმოები დაბომბეს.
განცხადებაში ისინი პირდაპირ არ ახსენებენ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის შენობას, სადაც დაბომბვამ ხანძარი გამოიწვია, მაგრამ წერენ, რომ „კიევის საზღვრებში არსებულ სხვა ობიექტებზე დარტყმები არ განხორციელებულა“.
რუსეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ მისი სამიზნეები იყო „უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოების, აწყობის, შეკეთების, შენახვისა და გაშვების“ ობიექტები და „სამხედრო ავიაბაზები უკრაინის ცენტრალურ, სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებში“. სამიზნეებს შორის იყო კიევის დასავლეთ გარეუბანში მდებარე ქარხანა და კომპანია STS-GRUPP-ის „ლოგისტიკური ბაზა“ უკრაინის დედაქალაქის სამხრეთ გარეუბანში, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში.
„კიევის საზღვრებში არსებულ სხვა ობიექტებზე დარტყმები არ განხორციელებულა“, - აცხადებს რუსეთის სამხედრო უწყება ყოველგვარი მტკიცებულების წარმოდგენის გარეშე.
უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, რუსეთმა წუხელ უკრაინას დრონების რეკორდული რაოდენობით შეუტია.
დარტყმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის შენობაში, კიევში საცხოვრებელი შენობები ნაწილობრივ განადგურდა და დაიღუპა მინიმუმ ორი ადამიანი - 32 წლის ქალი და მისი ორთვიანი ვაჟი.
