Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ნორვეგიის მთავრობაში მემარცხენეები რჩებიან, მემარჯვენეებმა პარლამენტში პოზიცია გაიმყარეს

ნორვეგიაში 8 სექტემბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ყველაზე მეტი ხმა მიიღო პრემიერ-მინისტრ იონას გარ სტიორეს „შრომის პარტიამ“
ნორვეგიაში 8 სექტემბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ყველაზე მეტი ხმა მიიღო პრემიერ-მინისტრ იონას გარ სტიორეს „შრომის პარტიამ“

ნორვეგიის პარლამენტში უმრავლესობა შეინარჩუნეს მმართველმა „შრომის პარტიამ“ და მემარცხენე-ცენტრისტულ კოალიციაში მისმა მოკავშირე პარტიებმა.

8 სექტემბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, ყველაზე მეტი ხმა, 28%-ზე მეტი მიიღო პრემიერ-მინისტრ იონას გარ სტიორეს „შრომის პარტიამ“, რომელსაც კოალიციის კიდევ ოთხ პარტიასთან ერთად 169-წევრიან პარლამენტში 87 მანდატი ექნება. უმრავლესობის შესაქმნელად სულ მცირე 85 მანდატია საჭირო.

„შრომის პარტიის“ ლიდერის, პრემიერ-მინისტრ იონას გარ სტიორეს განცხადებით, ნორვეგიის არჩევნების შედეგები სხვა ქვეყნებისთვის არის სიგნალი, რომ მემარჯვენე განწყობების ტალღის მიუხედავად სოციალ-დემოკრატიას გამარჯვება შეუძლია.

ამასთან, მემარჯვენეთა პოზიციები ნორვეგიაშიც გაძლიერდა. საპარლამენტო არჩევნების შედეგად უმსხვილეს ოპოზიციურ ძალად იქცა პოპულისტური ელფერის მემარჯვენე-ლიბერალური „პროგრესის პარტია“, რომელმაც ხმების თითქმის 24% მიიღო. ეს შედეგი 12%-ით მეტია წინა, 2021 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით.

„კონსერვატიულმა პარტიამ“, რომლის ლიდერი ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ერნა სოლბერგია, ხმების 14%-ზე მეტი მიიღო.

ნორვეგიაში, რომლის მოსახლეობა 5,6 მილიონია, 8 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობა შეეძლო დაახლოებით ოთხ მილიონ მოქალაქეს. აქტივობამ 78,9% შეადგინა.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG