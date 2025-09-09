პროტესტის შედეგად ნეპალის მთავრობამ უკან დაიხია, სოციალურ ქსელებს აღარ აკრძალავენ

დღის ბოლოს ადგილობრივი პრესით გავრცელდა ნეპალის კომუნიკაციების მინისტრის განცხადება, რომ სოციალური ქსელების აკრძალვის გაუქმების გადაწყვეტილება მიღებულია „თაობა Z-ის მოთხოვნის პასუხად”.
ნეპალში სოციალური ქსელები აიკრძალა მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ მთავრობას დაავალა 20-ზე მეტი პლატფორმის დაბლოკვა, თუ ისინი ერთი კვირის ვადაში არ დარეგისტრირდებიან კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამინისტროში და კონტენტის მონიტორინგს არ დასთანხმდებიან. არცერთმა პოპულარულმა სოციალურმა ქსელმა დარეგისტრირება არ მოისურვა.
ნეპალის ხელისუფლებამ სოციალური ქსელებისადმი მოთხოვნა ახსნა ფეიკებთან, სიძულვილის გაღვივებასა და ონლაინ-თაღლითობასთან ბრძოლის აუცილებლობით.
სოციალური ქსელების დაბლოკვის გამო, 8 სექტემბერს ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუსა და სხვა ქალაქების ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. ისინი მთავრობის პოლიტიკას და კორუფციასაც აპროტესტებდნენ.
საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, კატმანდუში, პარლამენტის შენობასთან აქცია ჯერ მშვიდობიანად მიმდინარეობდა, მოგვიანებით კი დემონსტრანტების ნაწილმა პარლამენტში შეჭრა სცადა და პიროტექნიკის გამოყენება დაიწყო. პოლიციამ აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ ცრემლმდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. ადგილობრივი პოლიციის თანახმად, არეულობების შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა კატმანდუში და 2 - ქალაქ იტაჰარში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კატმანდუს იმ რაიონში, სადაც პარლამენტის შენობაა, კომენდანტის საათი გამოაცხადა.
მას შემდეგ, რაც 8 სექტემბერს, ღამით მთავრობამ უკან დაიხია და აკრძალვა გააუქმა, ნეპალში სოციალური ქსელები ისევ ხელმისაწვდომი გახდა.
ნეპალში სხვადასხვა სოციალური ქსელით მილიონობით ადამიანი სარგებლობს. ყველაზე პოპულარული Instagram-ია. ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებზე თავისუფალი წვდომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურიზმისთვის, რომელიც ნეპალის შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა.
