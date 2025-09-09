„ოცნების“ შტაბთან აქციიდან ერთი ადამიანი „განარიდეს“ [განახლებული]

დაზუსტება: ინფორმაცია განახლდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრისგან მიღებული პასუხით. შსს-ის ცნობით, მოქალაქე არ არის დაკავებული.
როგორც ადგილიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, აქციის ეს მონაწილე იყო ზურაბ აბაევი.
რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრში განუცხადეს, რომ შსს-ს არავინ დაუკავებია და მოქალაქე პოლიციამ ვითარებას განარიდა.
მანამდე რადიო თავისუფლებას უწყებაში დაუდასტურეს, რომ საარჩევნო შტაბთან სარეკლამო ბანერების დაზიანებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის წესით დაიწყო გამოძიება.
