„ოცნების" შტაბთან აქციიდან ერთი ადამიანი „განარიდეს" [განახლებული]

საუბარია აქციის მონაწილე ზურაბ აბაევზე
საუბარია აქციის მონაწილე ზურაბ აბაევზე

დღეს საღამოს თბილისში, მელიქიშვილის ქუჩაზე, დემონსტრაციის პარალელურად თბილისის მერის, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან აქციის მიმდინარეობისას ერთი მოქალაქე პოლიციელებმა გაიყვანეს.

დაზუსტება: ინფორმაცია განახლდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრისგან მიღებული პასუხით. შსს-ის ცნობით, მოქალაქე არ არის დაკავებული.

როგორც ადგილიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, აქციის ეს მონაწილე იყო ზურაბ აბაევი.

რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრში განუცხადეს, რომ შსს-ს არავინ დაუკავებია და მოქალაქე პოლიციამ ვითარებას განარიდა.

მანამდე რადიო თავისუფლებას უწყებაში დაუდასტურეს, რომ საარჩევნო შტაბთან სარეკლამო ბანერების დაზიანებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის წესით დაიწყო გამოძიება.

