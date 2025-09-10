89-მდე გაიზარდა კონგოში „ისლამური სახელმწიფოს“ მოკავშირე მეამბოხეების მიერ განხორციელებული ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი

კონგოს ხელისუფლების განცხადებით, აღმოსავლეთ კონგოში „ისლამური სახელმწიფოს“ მოკავშირე მეამბოხე დაჯგუფების მიერ მშვიდობიან მოსახლეობაზე განხორციელებული ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 89-მდე გაიზარდა.
ოფიციალურმა პირებმა ოთხშაბათს დილით განაცხადეს, რომ ორშაბათს ნიოტოში დაკრძალვაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად 71 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო სამშაბათს ბენში განხორციელებულ რამდენიმე შეტევას კიდევ 18 ადამიანი ემსხვერპლა. ორივე თავდასხმა ქვეყნის ჩრდილოეთ კივუს რეგიონში იყო.
„მოკავშირეთა დემოკრატიული ძალების“ (ADF) მიერ განხორციელებული თავდასხმები მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასობრივი თავდასხმების სერიის უახლესი შემთხვევა იყო. რეგიონში ბევრი სხვადასხვა დაჯგუფება ებრძვის ერთმანეთს, მათ შორისაა ADF, რომელიც კონგოსა და უგანდას შორის სასაზღვრო რეგიონში მოქმედებს.
ADF-მა 2019 წელს ერთგულება გამოუცხადა „ისლამურ სახელმწიფოს“ და ბოლო კვირების განმავლობაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასშტაბური თავდასხმები განახორციელა.
კონგოსა და უგანდის სამხედროები დაჯგუფების წინააღმდეგ ერთობლივ ოპერაციას ატარებენ.
