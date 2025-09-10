საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული თენგიზ კორაშვილი გაათავისუფლეს

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად თავისუფალია საოკუპაციო ძალების მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარედ 19 მაისს უკანონოდ დაკავებული თენგიზ კორაშვილი. უწყების ცნობით, ის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება.
"ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად", - ნათქვაამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების შესახებ უფრო ადრე ინფორმაცია გაავრცელა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ე.წ. უშიშროების სამსახურმა. დე ფაქტო კაგებეს ცნობით 36 წლის კასპის მკვიდრი თენგიზ კორაშვილი ახალგორში დააკავეს 19 აგვისტოს.
"დადგინდა, რომ აღნიშნულმა უცხოელმა ალკოჰოლური თრობის მდგომარეობაში განზრახ გადაკვეთა საქართველოსთან სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვარი", - წერს დე ფაქტო უწყება, რომლის თანახმადაც კორაშვილი გაათავისუფლეს მას შემდეგ ამოეწურა "პატიმრობის ვადა".
კორაშვილი ოკუპირებულ სამხეთ ოსეთში გაასამართლეს „სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის“ ბრალდებით.
"2025 წლის 10 სექტემბერს სასჯელის ვადის ამოწურვის გამო კორაშვილი გათავისუფლდა და დადგენილი წესით გადაეცა ქართულ მხარეს,“ , - ნათქვია დე ფაქტო უწყების განცხადებაში.
რუსეთის საოკუპაციო ძალები საქართველოს მოქალაქეებს ხშირად აკავებენ უკანონოდ, - ზოგჯერ საოკუპაციო ხაზთან, ზოგჯერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, - განგრძობადი „ბორდერიზაციის“ პირობებში.
