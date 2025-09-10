Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

კალაძის საარჩევნო შტაბთან მორიგი აქცია ჩატარდა - შემდეგ დემონსტრაცია პარლამენტისკენ წავიდა

აქცია კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან
აქცია კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან

დღეს საღამოს, 10 სექტემბერს, კვლავ ჩატარდა საპროტესტო დემონსტრაცია თბილისსი, მელიქიშვილის ქუჩაზე, თბილისის მერ კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან. ეს რუსთაველზე უწყვეტი აქციების 287-ე დღეა.

დემონსტრანტების ნაწილი რესპუბლიკის მოედნიდან მივიდა შტაბთან, მეორე ნაწილი კი - ტრადიციულად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან.

მელიქიშვილის გამზირზე საავტომობილო გზა გადაიკეტა.

დემოსნტრანტები სკანდირებდნენ: „ცეცხლი ოლიგარქიას“, „არა რუსულ რეჟიმს“, ასევე მღეროდნენ სიმღერას: „ოლე, ოლა“, რომელიც „ქართული ოცნების“ წევრების/მხარდამჭერების გინებას შეიცავს.

დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ, 20:55 საათისთვის, დემონსტრაციის მონაწილეებმა შტაბის მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს და მსვლელობა გააგრძელეს რუსთაველის გამზრიზე, პარლამენტის სასახლისკენ. დღეს დაპირისპირება არ ყოფილა.

დღევანდელი აქციის დაწყების პარალელურად შსს-მ განაცხადა, რომ 8-9 სექტემბერს თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე კალაძის საარჩევნო შტაბთან მომხდარის გამო სამი ადამიანი დააკავა.

სამიდან ორი ადამიანი დააკავეს დემონსტრანტებზე ძალადობის გამო, ერთი დაკავებული კი არის დემონსტრანტი, რომელსაც ბანერის დაზიანებას ედავებიან.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG