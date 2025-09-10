კალაძის საარჩევნო შტაბთან მორიგი აქცია ჩატარდა - შემდეგ დემონსტრაცია პარლამენტისკენ წავიდა

დემონსტრანტების ნაწილი რესპუბლიკის მოედნიდან მივიდა შტაბთან, მეორე ნაწილი კი - ტრადიციულად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან.
მელიქიშვილის გამზირზე საავტომობილო გზა გადაიკეტა.
დემოსნტრანტები სკანდირებდნენ: „ცეცხლი ოლიგარქიას“, „არა რუსულ რეჟიმს“, ასევე მღეროდნენ სიმღერას: „ოლე, ოლა“, რომელიც „ქართული ოცნების“ წევრების/მხარდამჭერების გინებას შეიცავს.
დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ, 20:55 საათისთვის, დემონსტრაციის მონაწილეებმა შტაბის მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს და მსვლელობა გააგრძელეს რუსთაველის გამზრიზე, პარლამენტის სასახლისკენ. დღეს დაპირისპირება არ ყოფილა.
დღევანდელი აქციის დაწყების პარალელურად შსს-მ განაცხადა, რომ 8-9 სექტემბერს თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე კალაძის საარჩევნო შტაბთან მომხდარის გამო სამი ადამიანი დააკავა.
სამიდან ორი ადამიანი დააკავეს დემონსტრანტებზე ძალადობის გამო, ერთი დაკავებული კი არის დემონსტრანტი, რომელსაც ბანერის დაზიანებას ედავებიან.
ფორუმი