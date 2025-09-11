"ეუთო/ოდირის პოზიციას გაგებით ვეკიდებით" - ირაკლი კობახიძე

"ქართული ოცნების" მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ეუთო/ოდირის გადაწყვეტილებას, არ გაგზავნოს სადამკვირვებლო მისია საქართველოში 4 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, ხსნის "ზედმეტი ბიუროკრატიით", რომელიც, მისი სიტყვებით, "ევროპას ვნებს".
ამასთან, როგორც კობახიძემ 11 სექტემბერს, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების დასრულების შემდეგ, შესაბამისი კითხვის პასუხად უთხრა მედიას, როგორც ჩანს, "ეუთო/ოდირს თავის ატკივება არ სურდა".
"ჩვენ ველოდებით რეგისტრაციის ვადების ამოწურვას. ამის შემდეგ გაიგზავნა ეუთო/ოდირში მოწვევა. ვფიქრობ, ერთი თვე საკმაოდ ნორმალური ვადა იყო, დაკომპლექტებულიყო მისია. ამას დღეები სჭირდება.... ზედმეტი ბიუროკრატია ევროპას, რა თქმა უნდა, ვნებს... ეს ყველაფერი იყო სერიოზული გამოწვევა ეუთო/ოდირისთვის. თქვენ გახსოვთ, როგორი შტურმის ობიექტი გახდა თავის დროზე ეუთო/ოდირი, როდესაც მან დადო დასკვნა საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ასეთი თავის ატკივება აღარ სურდა ეუთო/ოდირს. ჩვენ ეუთო/ოდირის პოზიციას გაგებით ვეკიდებით", - თქვა ირაკლი კობახიძემ.
9 სექტემბერს გახდა ცნობილი, რომ ეუთო/ოდირი, რომელიც საქართველომ დაკვირვებისთვის გასულ კვირას მოიწვია, უარს ამბობს 4 ოქტომბერს დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მისიის გამოგზავნაზე - ამ არჩევნებს ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს.
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა განაცხადა, რომ 4 ოქტომბრის არჩევნებამდე ერთ თვეზე ნაკლებით ადრე მოწვევა „არასაკმარის დროს ტოვებს სანდო და შინაარსიანი დაკვირვებისთვის“ და მისიის გამოგზავნას არ აპირებს.
- ჩვეულებრივ, ეუთოს გრძელვადიანი დამკვირვებლები არჩევნების დღემდე 6-8 კვირით ადრე იწყებენ მისიას - რაც მოიცავს წინასაარჩევნო პერიოდში პროცესის ორგანიზების და სხვა დეტალების დაკვირვებას.
- არჩევნების დღის მოახლოებისას, ჩადიან მოკლევადიანი დამკვირვებლები.
ეუთო/ოდირის უარის მიღების შემდეგ, ბრიფინგი გამართა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესმდივანმა, რომელმაც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის გადაწყვეტილებას "სამწუხარო" უწოდა.
ცესკოს მონაცემებით, ამ დროისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საქართველოში დამკვირვებლის სტატუსით დარეგისტრირებული არიან:
- იორდანიის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია (IEC) (ორი დამკვირვებლით);
- ტუნისის რესპუბლიკის დამოუკიდებელი უმაღლესი საარჩევნო ორგანო (ორი დამკვირვებლით);
- მალდივის რესპუბლიკის საარჩევნო კომისია (ორი დამკვირვებლით);
- თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო საბჭო (ორი დამკვირვებლით);
- ეთიოპიის ეროვნული საარჩევნო საბჭო (NEBE) (ორი დამკვირვებლით);
- მონტენეგროს სახელმწიფო საარჩევნო კომისია (სამი დამკვირვებლით);
- ბოსნია და ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ერთი დამკვირვებლით);
- სამხრეთ აფრიკის საარჩევნო კომისია (ერთი დამკვირვებლით);
- ბულგარეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ორი დამკვირვებლით);
- ყირგიზეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო და სარეფერენდუმო კომისია (ორი დამკვირვებლით);
- აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
- ფიჯის საარჩევნო ოფისი (FEO);
- უნგრეთის ეროვნული საარჩევნო ოფისი;
- სლოვაკეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არჩევნების, რეფერენდუმისა და პოლიტიკური პარტიების დეპარტამენტი;
- სომხეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია.
ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან კი ცნობილია, რომ არჩევნებს დააკვირდებიან:
- „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია“;
- „საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ანალიტიკურ-კომპილაციური ცენტრი;
- „ასოციაცია თავისუფალი თაობა“;
- „საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი“;
- „დემოკრატიისა და უფლებების დაცვის ცენტრი“;
- „მასმედიისა და უფლებების დაცვის ცენტრი“;
- „პოლიტიკის და სამართლის ობსერვერი“;
- „სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტი“;
- „სამოქალაქო განვითარების და მონიტორინგის ცენტრი“.
დამკვირვებელთა ეს სია საბოლოო არ არის - საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეგისტრაცია 27 სექტემბრამდე შეუძლიათ, ადგილობრივებს 24 სექტემბრამდე.
