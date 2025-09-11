Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

"ეუთო/ოდირის პოზიციას გაგებით ვეკიდებით" - ირაკლი კობახიძე

ირაკლი კობახიძე
ირაკლი კობახიძე

"ქართული ოცნების" მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ეუთო/ოდირის გადაწყვეტილებას, არ გაგზავნოს სადამკვირვებლო მისია საქართველოში 4 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, ხსნის "ზედმეტი ბიუროკრატიით", რომელიც, მისი სიტყვებით, "ევროპას ვნებს".

ამასთან, როგორც კობახიძემ 11 სექტემბერს, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების დასრულების შემდეგ, შესაბამისი კითხვის პასუხად უთხრა მედიას, როგორც ჩანს, "ეუთო/ოდირს თავის ატკივება არ სურდა".

"ჩვენ ველოდებით რეგისტრაციის ვადების ამოწურვას. ამის შემდეგ გაიგზავნა ეუთო/ოდირში მოწვევა. ვფიქრობ, ერთი თვე საკმაოდ ნორმალური ვადა იყო, დაკომპლექტებულიყო მისია. ამას დღეები სჭირდება.... ზედმეტი ბიუროკრატია ევროპას, რა თქმა უნდა, ვნებს... ეს ყველაფერი იყო სერიოზული გამოწვევა ეუთო/ოდირისთვის. თქვენ გახსოვთ, როგორი შტურმის ობიექტი გახდა თავის დროზე ეუთო/ოდირი, როდესაც მან დადო დასკვნა საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ასეთი თავის ატკივება აღარ სურდა ეუთო/ოდირს. ჩვენ ეუთო/ოდირის პოზიციას გაგებით ვეკიდებით", - თქვა ირაკლი კობახიძემ.

9 სექტემბერს გახდა ცნობილი, რომ ეუთო/ოდირი, რომელიც საქართველომ დაკვირვებისთვის გასულ კვირას მოიწვია, უარს ამბობს 4 ოქტომბერს დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მისიის გამოგზავნაზე - ამ არჩევნებს ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს.

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა განაცხადა, რომ 4 ოქტომბრის არჩევნებამდე ერთ თვეზე ნაკლებით ადრე მოწვევა „არასაკმარის დროს ტოვებს სანდო და შინაარსიანი დაკვირვებისთვის“ და მისიის გამოგზავნას არ აპირებს.

  • ჩვეულებრივ, ეუთოს გრძელვადიანი დამკვირვებლები არჩევნების დღემდე 6-8 კვირით ადრე იწყებენ მისიას - რაც მოიცავს წინასაარჩევნო პერიოდში პროცესის ორგანიზების და სხვა დეტალების დაკვირვებას.
  • არჩევნების დღის მოახლოებისას, ჩადიან მოკლევადიანი დამკვირვებლები.

ეუთო/ოდირის უარის მიღების შემდეგ, ბრიფინგი გამართა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესმდივანმა, რომელმაც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის გადაწყვეტილებას "სამწუხარო" უწოდა.

ცესკოს მონაცემებით, ამ დროისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საქართველოში დამკვირვებლის სტატუსით დარეგისტრირებული არიან:

  • იორდანიის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია (IEC) (ორი დამკვირვებლით);
  • ტუნისის რესპუბლიკის დამოუკიდებელი უმაღლესი საარჩევნო ორგანო (ორი დამკვირვებლით);
  • მალდივის რესპუბლიკის საარჩევნო კომისია (ორი დამკვირვებლით);
  • თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო საბჭო (ორი დამკვირვებლით);
  • ეთიოპიის ეროვნული საარჩევნო საბჭო (NEBE) (ორი დამკვირვებლით);
  • მონტენეგროს სახელმწიფო საარჩევნო კომისია (სამი დამკვირვებლით);
  • ბოსნია და ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ერთი დამკვირვებლით);
  • სამხრეთ აფრიკის საარჩევნო კომისია (ერთი დამკვირვებლით);
  • ბულგარეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ორი დამკვირვებლით);
  • ყირგიზეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო და სარეფერენდუმო კომისია (ორი დამკვირვებლით);
  • აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
  • ფიჯის საარჩევნო ოფისი (FEO);
  • უნგრეთის ეროვნული საარჩევნო ოფისი;
  • სლოვაკეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არჩევნების, რეფერენდუმისა და პოლიტიკური პარტიების დეპარტამენტი;
  • სომხეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია.


ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან კი ცნობილია, რომ არჩევნებს დააკვირდებიან:

  • „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია“;
  • „საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ანალიტიკურ-კომპილაციური ცენტრი;
  • „ასოციაცია თავისუფალი თაობა“;
  • „საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი“;
  • „დემოკრატიისა და უფლებების დაცვის ცენტრი“;
  • „მასმედიისა და უფლებების დაცვის ცენტრი“;
  • „პოლიტიკის და სამართლის ობსერვერი“;
  • „სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტი“;
  • „სამოქალაქო განვითარების და მონიტორინგის ცენტრი“.


დამკვირვებელთა ეს სია საბოლოო არ არის - საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეგისტრაცია 27 სექტემბრამდე შეუძლიათ, ადგილობრივებს 24 სექტემბრამდე.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG