კატარის პრემიერი: ისრაელმა დოჰაზე დარტყმით მძევლების გათავისუფლების ყოველგვარი იმედი მოკლა

„თავდასხმის დილით ერთ-ერთი მძევლის ოჯახს ვხვდებოდი, - განუცხადა შეიხ მოჰამედმა CNN-ს. - მათ, შუამავლების გარდა, სხვისი იმედი არ აქვთ“.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ დოჰაში ჰამასის ლიდერებზე თავდასხმა იყო “სრულიად გამართლებული იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ჰამასის ლიდერების ინიციატივით და მათი ორგანიზებით განხორციელდა 7 ოქტომბრის ხოცვა-ჟლეტა და მას შემდეგაც არ შეუწყვეტიათ ისრაელის სახელმწიფოსა და მისი მოქალაქეების წინააღმდეგ სასიკვდილო ოპერაციების განხორციელება.”
ჰამასმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მისი უმაღლესი ლიდერები დარტყმას გადაურჩნენ, თუმცა ხუთი დაბალი რანგის წევრი დაიღუპა.
კატარი და ეგვიპტე ღაზაში ომში ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევის მთავარი შუამავლები იყვნენ. კატარი წლების განმავლობაში მასპინძლობდა ჰამასის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დოჰაში, ნაწილობრივ აშშ-ის თხოვნის გამო, რათა წაეხალისებინა მოლაპარაკებები ჰამასსა და ისრაელს შორის.
