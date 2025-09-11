სუსმა ზოდელავა დააკავა: „ხაბეიშვილმა დაკავებისთანავე მიაწოდა მობილური“ - მას 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება

ხაბეიშვილი ტელეკომპანია „ფორმულის“ ეზოში, შენობის შესასვლელთან დააკავეს.
სუსის განცხადების თანახმად, ხაბეიშვილმა იქვე მდგარ ზოდელავას „დაკავებისთანავე მიაწოდა თავისი მობილური ტელეფონი“, რის შემდეგაც „ზოდელავამ აღნიშნული ტელეფონის გადამალვის მიზნით სცადა გაქცევა“.
ამ დროს, სუსის განცხადების თანახმად, ზოდელავამ „გაუწია ფიზიკური წინააღმდეგობა ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებს და იძალადა ერთ-ერთ მათგანზე“.
პოლიტიკოსს ბრალად ედება „წინააღმდეგობა, მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ“.
მურთაზ ზოდელავას 2-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ფორუმი