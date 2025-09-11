პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა ავღანეთის საზღვართან ჩატარებული რეიდების დროს 19 მებრძოლი მოკლეს

პაკისტანის სამხედროების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მებრძოლები მოხსენიებულნი არიან, როგორც „ხარიჯიტები“. ამ ტერმინით მთავრობა პაკისტანის თალიბანს მოიხსენიებს. ეს ჯგუფი ავღანეთის თალიბანის მოკავშირეა, მაგრამ მისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს.
სამხედროების თქმით, ოთხშაბათს ავღანეთის საზღვართან ახლოს, მოჰმანდის რაიონში ჩატარებული ოპერაციის დროს თოთხმეტი მებრძოლი მოკლეს, ხუთშაბათს ჩრდილოეთ ვაზირისტანისა და ბანუს რაიონებში ჩატარებული რეიდების დროს კი - კიდევ ხუთი მებრძოლი.
პაკისტანის თალიბანმა გასულ კვირას ბანუში განახორციელა თავდასხმა, რის შედეგადაც ექვსი ჯარისკაცი დაიღუპა. რეიდებამდე ორი დღით ადრე სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა მაიორი ადნან ასლამი, რომელიც ამ თავდასხმის დროს დაიჭრა. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, თუ როგორ იცავს ასლამი დაჭრილ ჯარისკაცს თავდასხმის დროს, შემდეგ კი საპასუხო ცეცხლს ხსნის და თავდამსხმელს კლავს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს უკვე სასიკვდილოდაა დაჭრილი. ასლამი გმირად შერაცხეს და ამ კვირაში მის დაკრძალვას პრემიერ-მინისტრი შეჰბაზ შარიფი და არმიის მეთაური, ფელდმარშალი ასიმ მუნირი დაესწრნენ.
პაკისტანში გახშირდა მებრძოლთა თავდასხმები, რომელთა უმეტესობაზე პასუხისმგებლობას პაკისტანის თალიბანი და სამხრეთ-დასავლეთში მოქმედი ბელუჯი სეპარატისტები იღებენ.
