Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

Guardian: პრინცი ჰარი უკრაინაში ჩავიდა

პრინცი ჰარი უკრაინაში იმყოფებოდა 2025 წლის 10 აპრილსაც და ლვოვში ესტუმრა დაშავებული სამხედროების სარეაბილიტაციო ცენტრს
პრინცი ჰარი უკრაინაში იმყოფებოდა 2025 წლის 10 აპრილსაც და ლვოვში ესტუმრა დაშავებული სამხედროების სარეაბილიტაციო ცენტრს

წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით 12 სექტემბერს უკრაინაში ჩავიდა სასექსის ჰერცოგი, პრინცი ჰარი. ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი იუწყება.

გამოცემის ინფორმაციით, პრინცი და მის მიერ დაარსებული ფონდის, Invictus Games-ის წარმომადგენლები კიევში უკრაინის მთავრობის მიწვევით ჩავიდნენ და დაჭრილი სამხედროების რეაბილიტაციის ახალ ინიციატივებზე ისაუბრებენ.

პრინც ჰარის მიერ დაარსებული ფონდის მიზანია მსოფლიოში დაშავებული სამხედროების რეაბილიტაცია სპორტში მათი ჩართვის გზით.

პოლონეთიდან კიევისკენ მატარებლით მიმავალმა ჰარიმ Guardian-ს განუცხადა, რომ ფონდს ომის შეჩერება არ შეუძლია, მაგრამ მზად არის ყველაფერი გააკეთოს, რათა დაეხმაროს დაშავებული სამხედროების რეაბილიტაციის პროცესს.

პრინცი ჰარი ათ წელს მსახურობდა დიდი ბრიტანეთის არმიაში.

სასექსის ჰერცოგი უკრაინაში იმყოფებოდა 2025 წლის აპრილშიც. ის ქალაქ ლვოვში ესტუმრა ცენტრს Superhumans, სადაც რეაბილიტაციას გადიან რუსეთთან ომში დაჭრილი სამხედროები.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG