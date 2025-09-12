უკრაინის სუმის ოლქზე დრონებით და რაკეტებით შეტევა იყო, არის მსხვერპლი

სულ მცირე სამი ადამიანი დაიღუპა დღეს, 12 სექტემბერს უკრაინის სუმის ოლქში, რომელსაც რუსეთის ჯარებმა ჯერ უპილოტო საფრენი აპარატებით, შემდეგ კი რაკეტებით შეუტიეს.
სუმის საოლქო პროკურატურის წინასწარი მონაცემებით, რუსეთის ჯარებმა სამი ბალისტიკური რაკეტით დაარტყეს დაბა ბიტიცკის, სადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა. დანგრეული და დაზიანებულია სახლები.
მანამდე, დრონებით შეტევა იყო ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ სუმიზე. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად, რუსეთის ჯარებმა დაარტყეს სამრეწველო ზონას, სადაც ერთ-ერთი საწარმოს დაცვის თანამშრომელი დაიღუპა.
