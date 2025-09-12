კალაძის ბანერის დაზიანებისთვის დაკავებულს გირაოთი გაათავისუფლებენ - ამბობენ პროკურატურაში

ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა იმ ბრიფინგზე, სადაც ისაუბრა ძალადობის ბრალდებული კალაძის მხარდამჭერების პასუხისგებისგან გათავისუფლებაზე.
„საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ უკვე მიმართა სასამართლოს მისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდების შესახებ და ის რამდენიმე საათში გათავისუფლდება პატიმრობიდან“, - განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ.
მეგი დიასამიზე 10 სექტემბერს დააკავეს. შსს-მა საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე (სხვისი ნივთის დაზიანების) მუხლით. წაყენებული ბრალით მას ემუქრება: ჯარიმა, შინაპატიმრობა ან ხუთ წლამდე პატიმრობა.
იურისტების განმარტებით, წინასაარჩევნო პერიოდში კანდიდატის პლაკატის დაზიანების საკითხზე პასუხისმგებლობა აუცილებლად სისხლის სამართლის წესით არ განისაზღვრება - საარჩევნო კოდექსი სააგიტაციო მასალის დაზიანებაზე 1000-ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს.
რამდენიმე წამით ადრე, მან თქვა, რომ დროებითი დაკავების იზოლატორიდან, ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს ორი დაკავებული. კერძოდ:
- 1965 წელს დაბადებული ზაზა მამალაძე, რომელმაც სახეში გაარტყა ახალგაზრდა ქალს ხელი და მოგვიანებით უხამსი ჟესტით მიუთითებდა დემონსტრანტებს საკუთარ გენიტალიაზე;
- 2003 წელს დაბადებული ირაკლი ბუაჩიძე, რომელსაც აქციაზე ჰქონდა რეზინის ხელკეტი. მან ის ჩაარტყა ერთ-ერთ დემონსტრანტს, მოგვიანებით კი პოლიციელს, რომელსაც ნივთის წართმევის დროს უთხრა - „თქვენიანი ვარ“.
„დაზარალებულმა აქტივისტებმა არ ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და მათი ჩვენებებიდან გამომდინარე, შეუძლებელი გახდა ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით დაკავებული ორი პირის პასუხისგებაში მიცემა – შესაბამისად, ისინი დღეს გათავისუფლდნენ დაკავებიდან“, - განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ.
ფორუმი