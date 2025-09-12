პარასკევს რუსეთში დაიწყო „ხმის მიცემის ერთიანი დღე“, კენჭისყრა 14 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
სხვადასხვა დონის არჩევნები ტარდება რუსეთის ფედერაციის 81 რეგიონში. 20 რეგიონში პირდაპირი კენჭისყრით ირჩევენ გუბერნატორებს. კიდევ ერთ რეგიონში, ნენეცის ავტონომიურ ოკრუგში, საკანონმდებლო ორგანო პრეზიდენტის რეკომენდაციით აირჩევს ხელმძღვანელს. 11 რეგიონში საკანონმდებლო ორგანოების მოადგილეების არჩევნები ჩატარდება, 25 რეგიონში - ადმინისტრაციული ცენტრების მუნიციპალური წარმომადგენლობითი ორგანოების მოადგილეების არჩევნები.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, დისტანციური ელექტრონული ხმის მიცემა 24 რეგიონშია ორგანიზებული. „ინტერფაქსის“ ცნობით, ამ დროისთვის ამომრჩეველთა მოსალოდნელი დაფარვა თითქმის 20 მილიონი ადამიანია.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის, ელა პამფილოვას თქმით, „რუსეთის ფედერაციის საარჩევნო კომისიების სისტემა მთელს პლანეტას უსწრებს ელექტრონულ სფეროში გაციფრულებისა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებაში“. მიუხედავად ამისა, ის დარწმუნებულია, რომ რუსეთმა უარია არ უნდა თქვას ხმის მიცემის „ტრადიციულ“ ელემენტებზე, რომლებიც საშუალებას იძლევა არჩევნები ჩატარდეს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის სიტყვებით, „გამოქვაბულის პირობებშიც“ კი - ელექტროენერგიის, კომუნიკაციებისა და ინტერნეტის გარეშე. პამფილოვა მიიჩნევს, რომ რუსეთმა იცის, როგორ ჩაატაროს არჩევნები „დასავლეთის მიერ ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აღვირახსნილი კამპანიის“ პირობებში.
ბოლო წლებში რუსეთში მიღებულმა რეპრესიულმა კანონებმა თითქმის შეუძლებელი გახადა საარჩევნო კამპანიების მიმდინარეობის, ხმის მიცემისა და ბიულეტენების დათვლისა და დარღვევების აღრიცხვის დამოუკიდებლად მონიტორინგი. ამომრჩეველთა უფლებების დაცვის მოძრაობა „გოლოსი“ რუსეთში აღიარებულია, როგორც „არასასურველი ორგანიზაცია“, მისმა ლიდერებმა და აქტივისტებმა ან დატოვეს ქვეყანა, ან ციხეში აღმოჩნდნენ. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ელექტრონული ხმის მიცემის გამოყენება რუსეთში, გამჭვირვალობის ნაკლებობის გამო, იწვევდა არჩევნების შედეგების აშკარა მანიპულირებას პროსამთავრობო კანდიდატების სასარგებლოდ.
