ტრამპმა დაადასტურა, რომ იუტაში დააკავეს ჩარლი კირკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ იუტაში დააკავეს კონსერვატორი აქტივისტის, ჩარლი კირკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, იუწყება Fox News.
„მაღალი ხარისხით დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ის დააკავეს“, თქვა მან. ტრამპს არ დაუსახელებია ეჭვმიტანილის ვინაობა და არც ის, თუ როგორ განხორციელდა დაკავება. მან მხოლოდ ის თქვა, რომ დაკავება 11 სექტემბერს საღამოს მოხდა. იმ დღეს აშშ-ის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) გამოაქვეყნა კირკის მკვლელობასთან დაკავშირებით ძებნილი მამაკაცის ფოტო და 100 000 დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც გამოძიებას დაეხმარება.
გამომძიებლებმა ასევე გამოაქვეყნეს ვიდეო, რომელშიც ჩანს, თუ როგორ ადის მსროლელი ღონისძიების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კიბეზე თოფით ხელში. სროლის შემდეგ, ის სახურავიდან გადმოხტა და გაუჩინარდა. გამომძიებლებმა მკვლელობის ადგილის მახლობლად, ტყეში, ქსოვილში გახვეული Mauser-ის შაშხანა იპოვეს.
11 სექტემბრის საღამოს გამომძიებლები მკვლელობის გამოძიებაზე სასაუბროდ პრესკონფერენციის გამართვას აპირებდნენ, მაგრამ ის მოულოდნელად გაუქმდა. ღონისძიება გაუქმდა „სწრაფად განვითარებული მოვლენების“ გამო, ნათქვამია განცხადებაში.
31 წლის ჩარლი კირკი, პოპულარული პოდკასტისა და რადიოპროგრამა „ჩარლი კირკის შოუს“ წამყვანი, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახლო მოკავშირედ ითვლებოდა. ოთხშაბათს, 10 სექტემბერს, იუტის უნივერსიტეტში გამოსვლისას მას კისრის არეში ესროლეს და ის მოგვიანებით გარდაიცვალა საავადმყოფოში. ტრამპმა დანაშაულს „ჯოჯოხეთური“ უწოდა.
კირკი იყო კონსერვატიული ახალგაზრდული ორგანიზაციის, Turning Point USA-ის დამფუძნებელი. მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ახალგაზრდების მობილიზებაში 2024 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის მხარდასაჭერად. მას სოცქსელ X-ზე 5,2 მილიონი გამომწერი ჰყავდა და დონალდ ტრამპის მხარდამჭერ ყველაზე თვალსაჩინო კონსერვატორ ინფლუენსერებს შორის იყო. კირკი ხშირად აკრიტიკებდა მეინსტრიმ მედიას და ხშირად პროვოკაციული ტონით საუბრობდა რასასთან, გენდერთან და იმიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ხუთშაბათს, 11 სექტემბრის თავდასხმების 24-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ პენტაგონის მემორიალურ ღონისძიებაზე, ტრამპმა გამოაცხადა, რომ სიკვდილის შემდეგ კირკს გადასცემს თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალს. ეს შეერთებულ შტატებში ორი უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდოდან ერთ-ერთია, რომელსაც სახელმწიფოს მეთაური ანიჭებს.
