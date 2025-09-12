Accessibility links

რუსეთში, იალბუზზე საბაგირო გზაზე მომხდარ ინციდენტს სამი ადამიანი ემსხვერპლა, 30-ზე მეტი ევაკუირებულია

საილუსტრაციო ფოტო: სამთო-სათხილამურო ტრასა იალბუზზე
რუსეთში, ყაბარდო-ბალყარეთში მდებარე იალბუზის მთაზე ერთსავარძლიან საბაგირო გზაზე ავარია მოხდა, იტყობინება რესპუბლიკის მეთაური კაზბეკ კოკოვი. მისი თქმით, ორი ადამიანი დაიღუპა (ტასი აზუსტებს, რომ ეს იყვნენ ადგილობრივი მკვიდრი და ტურისტი), მოგვიანებით დაღუპულთა რიცხვი სამამდე გაიზარდა.

მაშველებმა მოახერხეს კიდევ ოთხ ათეულამდე ადამიანის ჩამოხსნა, რომლებიც იმ მომენტში საბაგირო გზის სავარძლებში იმყოფებოდნენ.

„საბაგირო გზაზე 37 ადამიანი იმყოფებოდა. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მაშველებმა 35 ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს“, ნათქვამია საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს განცხადებაში.

„მიმდინარეობს ევაკუაცია თითოეული საყრდენიდან ცალ-ცალკე. ადგილზე დიდი ჯგუფია მობილიზებული: ყველა მაშველი, ყველა თანამშრომელი“, განაცხადა საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს წყარომ.

კოკოვმა ავარიის მიზეზად „საბაგიროს ტროსთან დაკავშირებული ინციდენტი“ დაასახელა: წინასწარი ვერსიით, ლითონის ტროსი ერთ-ერთი საყრდენის ლილვიდან ამოვარდა. მისი თქმით, საბაგირო გზას ემსახურება კერძო კომპანია OOO MKD Elbrus.

