პოლონეთის თავზე რუსული დრონების გამოჩენის გამო ნატო იწყებს ოპერაცია "აღმოსავლეთის გუშაგს"

ამის შესახებ პარასკევს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რიუტემ. მისი სიტყვებით, ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა ევროპაში ნატოს გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსუს გრინკევიჩმა.
„ეს ოპერაცია უახლოეს დღეებში დაიწყება და მოიცავს მრავალრიცხოვანი ძალებისა და საშუალებების მონაწილეობას“, თქვა რიუტემ და ხაზგასმით აღნიშნა დრონების გამოყენებასთან დაკავშირებული საფრთხეების აღმოფხვრა.
ოპერაციაში მონაწილეობას მიიღებენ დანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის სამხედროები.
აშშ-ის შეიარაღებული ძალების გენერალმა გრინკევიჩმა განაცხადა, რომ ნატო „დაიცავს“ ალიანსის წევრი ქვეყნების ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს.
ნატოს პრესსამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია განუსაზღვრელი ვადით მიმდინარეობს. კერძოდ, გაძლიერდება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის საჰაერო თავდაცვა. ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ დანია ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად გაგზავნის ორ F-16 გამანადგურებელს და საჰაერო თავდაცვის სისტემებით აღჭურვილ ფრეგატს, საფრანგეთი სამ გამანადგურებელ Rafale-ს, ხოლო გერმანია - ოთხ Eurofighter-ს. დიდი ბრიტანეთიც მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა მისი კონკრეტული ფორმები ჯერ არ არის ცნობილი.
9-10 სექტემბრის ღამის მოვლენებზე საუბრისას, როდესაც პოლონეთის საჰაერო სივრცე მინიმუმ 19-მა დრონმა დაარღვია (ზოგიერთი მათგანი ჩამოაგდეს - პირველად უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ), რიუტემ რუსეთი უპრეცედენტო დარღვევაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები მიუღებელია, მიუხედავად იმისა, განზრახ მოქმედება იყო ეს თუ დრონებმა შეცდომით გადაუხვიეს კურსს. რიუტეს თქმით, ნატო აგრძელებს ინციდენტის გარემოებების შესწავლას. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა არ გამორიცხა შეცდომა. პოლონეთი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი განზრახ მოქმედებდა, სავარაუდოდ, ნატოს საჰაერო თავდაცვის სიძლიერის გამოცდის სურვილით. ამავე აზრის არიან სხვა ქვეყნების ლიდერებიც.
მოსკოვი უარყოფს, რომ პოლონეთის თავზე დრონები რუსული იყო, თუმცა არა პირდაპირი სიტყვებით. რუსეთის უწყებების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე დარტყმების სამიზნეები „არ ყოფილა მონიშნული“ და ასევე მიანიშნებენ, რომ დრონები შესაძლოა უკრაინული ყოფილიყო.
საფრანგეთმა და გერმანიამ პარასკევს ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩები დაიბარეს. მოსალოდნელია, რომ მომხდარს გაეროს უშიშროების საბჭო განიხილავს - პოლონეთის მოთხოვნით.
ლატვიამ, ლიეტუვამ, ესტონეთმა და პოლონეთმა ბოლო დღეებში ფრენებზე შეზღუდვები დააწესეს რუსეთთან და ბელარუსთან საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებზე. პოლონეთმა მთლიანად ჩაკეტა საზღვარი ბელარუსთან (ამის შესახებ, სხვათა შორის, დრონებით თავდასხმამდეც გამოცხადდა). 12 სექტემბერს ბელარუსში დაიწყო რუსეთ-ბელარუსის სამხედრო წვრთნები „დასავლეთი“, რომელსაც მოსკოვი გეგმურს უწოდებს.
