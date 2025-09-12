გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუციით მხარი დაუჭირა პალესტინის დამოუკიდებლობას

12 სექტემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია ე.წ. ნიუ-იორკის დეკლარაციის მხარდასაჭერად. ეს დეკლარაცია შემუშავდა საფრანგეთისა და საუდის არაბეთის ინიციატივით და ის ასახავს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპებს, რომლებიც დაფუძნებულია დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნაზე, რომელშიც დაჯგუფება ჰამასი (რომელიც აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული) არ იქნება ხელისუფლებაში.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციები სავალდებულო არ არის, მაგრამ ისინი მიუთითებს ძალთა ბალანსზე მსოფლიო ორგანიზაციაში. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 142-მა ქვეყანამ, 10 წინააღმდეგი იყო. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობამ, დიდმა ბრიტანეთმა, ბევრმა არაბულმა ქვეყანამ, ჩინეთმა, ასევე უკრაინამ და რუსეთმა. წინააღმდეგ მისცეს ხმა ისრაელმა, აშშ-მა, უნგრეთმა და არგენტინამ. ირანმა არ მისცა ხმა, ხოლო ზოგიერთმა ქვეყანამ, მათ შორის მოლდოვამ და ჩეხეთმა, თავი შეიკავა.
რეზოლუცია გმობს ისრაელზე ჰამასის თავდასხმას 2023 წლის 7 ოქტომბერს, შეიცავს მძევლების გათავისუფლების მოწოდებას და აცხადებს, რომ ჰამასმა უნდა „დაასრულოს ღაზის მმართველობა და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით გადასცეს თავისი იარაღი პალესტინის ხელისუფლებას“. თუმცა, ისრაელი არ ეთანხმება რეზოლუციას, რადგან დოკუმენტი კონფლიქტის სამართლიან დასრულებად ითვალისწინებს ისრაელთან ერთად დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას. ისრაელის ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციაა, რომ პალესტინის სახელმწიფო არ უნდა შეიქმნას, რაც პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ხუთშაბათს კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ისრაელის ხელისუფლება პალესტინის დამოუკიდებლობის აღიარების განზრახვის შესახებ რიგი ქვეყნების განცხადებებს ჯილდოდ მიიჩნევს ჰამასის ტერორისტებისთვის. მოსალოდნელია, რომ საფრანგეთი და რიგი სხვა ქვეყნები პალესტინის დამოუკიდებლობას სექტემბრის ბოლომდე აღიარებენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ პალესტინის სახელმწიფო უნდა იყოს დემილიტარიზებული და მას მშვიდობა უნდა ჰქონდეს ისრაელთან, ხოლო ჰამასი არ უნდა მონაწილეობდეს მმართველობაში. ღაზის სექტორში ომი და ზოგადად პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტი, სავარაუდოდ, ერთ-ერთი ცენტრალური თემა იქნება გენერალური ასამბლეის მომავალ სესიაზე, რომელშიც მრავალი სახელმწიფოს ლიდერები მიიღებენ მონაწილეობას.
ფორუმი