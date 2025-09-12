12 სექტემბერს ნეპალის ახალი პრემიერ-მინისტრი გახდა უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე სუშილა კარკი. ის პირველი ქალია, ვინც ნეპალის მთავრობას ჩაუდგა სათავეში. კარკი დაინიშნა კონსულტაციების შედეგად, რომლებშიც მონაწილეობდნენ ქვეყნის პრეზიდენტი, სამხედროები და საპროტესტო მოძრაობა „თაობა Z“. ეს მოხდა უპრეცედენტო მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ, რამაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და მისი კაბინეტის გადადგომა გამოიწვია. ბოლო ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებების შედეგად 51 ადამიანი დაიღუპა და ათასზე მეტი დაშავდა.
საპროტესტო მოძრაობის წევრებმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თავიანთ მთავარ კანდიდატად შეარჩიეს კარკი, რომელსაც კორუფციასთან ბრძოლის რეპუტაცია აქვს. მას დროებითი პრემიერ-მინისტრის სტატუსი მიენიჭა და კაბინეტის სათავეში 2026 წლის მარტში დაგეგმილ ახალ არჩევნებამდე დარჩება. ქუჩის ზეწოლის გამო პრეზიდენტმა დაითხოვა პარლამენტი. მასში დომინირებდნენ პარტიები, რომლებსაც მომიტინგეები მასშტაბურ კორუფციაში ადანაშაულებენ.
საპროტესტო გამოსვლების უშუალო მიზეზი იყო მთავრობის მიერ ქვეყანაში სოციალური ქსელებისა და მესენჯერების უმეტესობის აკრძალვა. სისხლიანი შეტაკებების შემდეგ აკრძალვა მოიხსნა, თუმცა პროტესტი გაგრძელდა - უკვე კორუფციის საწინააღმდეგო ლოზუნგებით. მომიტინგეები სამთავრობო შენობებში შეიჭრნენ და ცეცხლი წაუკიდეს მათ, რამდენიმე მინისტრს სცემეს, ზოგი ქვეყნიდან გაიქცა. პრემიერ-მინისტრმა შარმა ოლიმ თანამდებობა დატოვა. არმიამ წესრიგი აღადგინა, რითაც უზრუნველყო პრეზიდენტსა და მომიტინგეებს შორის დიალოგი.
სააგენტოების ცნობით, ნეპალი თანდათან უბრუნდება ნორმალურ ცხოვრებას, კატმანდუში მაღაზიები გაიხსნა, ქუჩებში მიმდინარეობს ბარიკადების დემონტაჟი.
