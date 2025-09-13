უკრაინა უარყოფს, რომ რუსეთის არმია ქალაქ კუპიანსკში შევიდა

რუსეთის ჯარები ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკში არ შესულან, როგორც ამას ადრე იუწყებოდა ანალიტიკური პროექტი DeepState. ქალაქი უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტროლქვეშაა.
ამის შესახებ „უკრინფორმისთვის“ მიცემულ კომენტარში განაცხადა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა, კაპიტანმა ანდრი კოვალიოვმა.
კუპიანსკის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსი ანდრი ბოროდინიც უარყოფს, რომ ქალაქში რუსეთის არმიის ქვედანაყოფები იმყოფებიან. მისი თქმით, გააფთრებული ბრძოლები გრძელდება კუპიანსკის გარეუბანში, თუმცა „მის საზღვართან ძალიან ახლოს“.
„კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ კუპიანსკის თემის მთელი ტერიტორია, მათ შორის თავად ქალაქი კუპიანსკი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების სრული კონტროლის ქვეშაა. სიტუაცია მართლაც კრიტიკულია, კრიტიკულია ინფრასტრუქტურაში, არ არის ელექტროენერგია, წყალი, გაზი, მისი აღდგენა შეუძლებელია, სროლის სიმჭიდროვე მაღალია, ნგრევა უბრალოდ კატასტროფულია. ქალაქის 95%-ზე მეტი დანგრეული ან დაზიანებულია. და, რაც მთავარია, ქალაქში და თემის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი რჩება. ესენი არიან 1800 მშვიდობიანი მოქალაქე თემის ტერიტორიაზე და 760 მოსახლე უშუალოდ კუპიანსკის მარჯვენა სანაპიროზე“, განაცხადა ბოროდინმა უკრაინის გაერთიანებული ტელემარათონის ეთერში.
