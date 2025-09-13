აშშ-მა ჩინეთის კომპანიებს სანქციები დაუწესა

აშშ-ის ფედერალური რეესტრის პუბლიკაციის თანახმად, მათგან 23 ჩინეთშია დაფუძნებული.
GMC Semiconductor Technology (Wuxi) Co და Jicun Semiconductor Technology სიაში შეიყვანეს SMIC Northern Integrated Circuit Manufacturing (Beijing)-ისა და Semiconductor Manufacturing International (Beijing)-ისთვის აღჭურვილობის მიწოდების გამო. SMIC უკვე შედიოდა სანქციების სიაში.
მაღალი ხარისხის კომპიუტერული ჩიპების მწარმოებელი Shanghai Fudan Microelectronics Technology Co და მასთან დაკავშირებული კომპანიები ჩინეთში, სინგაპურსა და ტაივანში სანქციების სიაში შეიყვანეს აშშ-ის აღჭურვილობის შეძენის გამო, რომელიც გამოიყენებოდა ჩინეთის სამხედრო მოდერნიზაციისა და მოწინავე კომპიუტერული და საწარმოო ტექნოლოგიების განვითარებისთვის, ასევე ჩინეთის სამხედრო და სამთავრობო უწყებებისთვის პირდაპირი მიწოდებისთვის.
ვაჭრობის სამინისტრომ ასევე აღნიშნა, რომ Shanghai Fudan Microelectronics-მა ტექნოლოგიები მიაწოდა რუსეთის სამხედრო მრეწველობას.
პარასკევს აშშ-ის სანქციების სიაში ასევე მოხვდნენ კომპანიები ინდოეთიდან, ირანიდან, თურქეთიდან და არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან. ეს ზომები ნაწილია აშშ-ის უფრო ფართო პოლიტიკისა, რომელიც მიზნად ისახავს ტექნოლოგიების ექსპორტის კონტროლს, ეროვნული უსაფრთხოების შენარჩუნებას და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების იმ ქვეყნებისთვის გადაცემის თავიდან აცილებას, რომლებმაც შეიძლება ისინი სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენონ.
ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტრომ შაბათს განაცხადა, რომ დაიწყო ანტიდემპინგური გამოძიება აშშ-ის ანალოგური ჩიპების მწარმოებლების მიმართ. განცხადების შემდეგ ანალოგური ჩიპების მწარმოებელი კომპანიების, Texas Instruments-ისა და Analog Devices-ის აქციები, შესაბამისად, 4%-ით და 2%-ით დაეცა.
ფორუმი