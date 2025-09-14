უკრაინა: ყირიმში დარტყმა განხორციელდა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის საკომუნიკაციო ცენტრზე

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, ოკუპირებულ ყირიმში დაარტყეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის საკომუნიკაციო ცენტრს.
„10-11 სექტემბრის ღამეს, საზღვაო ძალების ქვედანაყოფებმა დარტყმა განახორციელეს ყირიმის დროებით ოკუპირებულ ავტონომიურ რესპუბლიკაში, 184-ე სამეცნიერო-კვლევითი ექსპერიმენტული ბაზის „სევასტოპოლის“ ტერიტორიაზე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის საკომუნიკაციო ცენტრზე“, ნათქვამია ანგარიშში.
უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალებმა აღნიშნეს, რომ აღნიშნული საკომუნიკაციო ცენტრი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ქვედანაყოფების კონტროლს უზრუნველყოფდა.
დარტყმის შესახებ ინფორმაციის დამოუკიდებელი დადასტურება არ მოიპოვება.
