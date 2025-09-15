დემონსტრანტებისთვის იარაღით „დამუქრების“ საქმეზე არასრუწლოვანი ბიჭი დააკავეს

უწყების პრესსამსახურის ცნობით, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან წამოსული მსვლელობის მონაწილეები „სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ“ რამდენიმე ადამიანს „საიდანაც ერთ-ერთმა მოახდინა პისტოლეტის დემონსტრირება“. განსხვავებულ ვერსიას ჰყვებიან აქციის მონაწილეები.
„ამოვედით ფილარმონიასთან და იქიდან ექვს-შვიდკაციანი ჯგუფი აგვეკიდა და ჩვენს შეძახილებზე შეურაცხმყოფელ შეძახილებს აკეთებდნენ. აშკარად პროვოკაციულად იქცეოდნენ. ცდილობდნენ ჩვენს გამოწვევას ჟესტიკულაციითაც“, - უთხრა „TV პირველს“ მარშის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გოტა ჭანტურიამ.
შემთხვევა დღეს, 15 სექტემბერს მოხდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქმეს იძიებს ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვა-ტარების მუხლით. უწყების ცნობით, ამოღებული „იარაღი“ პირველადი დათვალიერებით, სავარაუდოდ, არის პნევმატური პისტოლეტი.
ფორუმი