დემონსტრანტებისთვის იარაღით „დამუქრების“ საქმეზე არასრუწლოვანი ბიჭი დააკავეს

ЭХО КАВКАЗА
არასრულწლოვანი, რომელსაც რუსთაველის გამზირზე იარაღით გამოჩნდა
თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირზე მსვლელობის მონაწილეებთან იარაღით „დამუქრების“ საქმეზე პოლიციამ არასრულწლოვანი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 2009 წელს დაბადებულ ბიჭს (15-16 წლის ახალგაზრდას) 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

უწყების პრესსამსახურის ცნობით, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან წამოსული მსვლელობის მონაწილეები „სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ“ რამდენიმე ადამიანს „საიდანაც ერთ-ერთმა მოახდინა პისტოლეტის დემონსტრირება“. განსხვავებულ ვერსიას ჰყვებიან აქციის მონაწილეები.

„ამოვედით ფილარმონიასთან და იქიდან ექვს-შვიდკაციანი ჯგუფი აგვეკიდა და ჩვენს შეძახილებზე შეურაცხმყოფელ შეძახილებს აკეთებდნენ. აშკარად პროვოკაციულად იქცეოდნენ. ცდილობდნენ ჩვენს გამოწვევას ჟესტიკულაციითაც“, - უთხრა „TV პირველს“ მარშის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გოტა ჭანტურიამ.

შემთხვევა დღეს, 15 სექტემბერს მოხდა.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქმეს იძიებს ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვა-ტარების მუხლით. უწყების ცნობით, ამოღებული „იარაღი“ პირველადი დათვალიერებით, სავარაუდოდ, არის პნევმატური პისტოლეტი.

