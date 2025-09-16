ტრამპი ზელენსკის შესაძლოა, მომავალ კვირაში შეხვდეს

მომავალ კვირაში ნიუ-იორკში იწყება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია, რომელსაც ტრამპი და ზელენსკიც დაესწრებიან.
16 სექტემბერს, ისრაელში ვიზიტის შემდეგ კატარში გამგზავრების წინ რუბიომ მედიას უთხრა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი განაგრძობს მცდელობებს უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად, მაგრამ რაღაც მომენტში შესაძლოა, დაასკვნას, რომ ეს შეუძლებელია.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევამდე დონალდ ტრამპი აცხადებდა, რომ უკრაინაში ომს სწრაფად დაასრულებდა. თეთრ სახლში დაბრუნების შემდეგ ტრამპმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან აღადგინა პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ შეწყვეტილი ურთიერთობა, პუტინს ტელეფონით რამდენჯერმე ესაუბრა, 2025 წლის აგვისტოში კი ალასკის შტატშიც უმასპინძლა. ეს მოლაპარაკება უკრაინაში ცეცხლის შესაწყვეტად კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა.
დონალდ ტრამპს არაერთი სატელეფონო საუბარი და შეხვედრა ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთანაც.
ბოლო ხანს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ უკრაინაში მშვიდობის მიღწევა იმაზე რთული აღმოჩნდა, ვიდრე ეგონა. ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა ისიც, რომ მშვიდობის მისაღწევად პროგრესის არარსებობის შემთხვევაში რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებს, თუმცა ეს ჯერჯერობით არ გაუკეთებია.
