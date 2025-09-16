ლუკაშენკა: ბელარუსი არ იწყებს ხოლმე „ყმუილს“, როცა მის სივრცეში უპილოტო აპარატები შედიან

ბელარუსის სახელმწიფო სააგენტო „ბელტას“ ინფორმაციით, „სახალხო ერთიანობის დღის“ წინ, რომელიც 17 სექტემბერს აღინიშნება, ლუკაშენკამ მინსკში, „დამოუკიდებლობის სასახლეში“ სახელმწიფო ჯილდოები გადასცა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს.
მათ წინაშე გამოსვლისას ლუკაშენკამ ილაპარაკა სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის მეზობელი ქვეყნების საჰაერო სივრცეში დრონების შეჭრის შემთხვევებზე. „ბელტას“ მოჰყავს ლუკაშენკას ციტატა: „ყველაფერი, რაც დღეს შეფრინდება პოლონეთში, ლიეტუვაში - ჩვენ ამასთან არანაირი კავშირი არ გვაქვს“.
ბელარუსის ავტორიტარი მმართველის განცხადებით, ამ ქვეყნების მსგავსად ბელარუსი არ იწყებს ხოლმე „ყმუილს“ ყოველ ჯერზე, როცა მის სივრცეში უკრაინის, ან რუსეთის მხრიდან უპილოტო აპარატები შედიან და ამაზე „შესაბამისი ხაზებით მშვიდად რეაგირებენ“.
ლუკაშენკას მტკიცებით, ბელარუსმა თავის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდო პოლონეთისკენ მიმავალი დრონები ისე, რომ არც კი იცოდნენ, ვის ეკუთვნოდა ეს აპარატები. „ჩამოვაგდეთ და მორჩა“, - განაცხადა ბელარუსის მმართველმა.
ლუკაშენკამ დღეს ისიც თქვა, რომ ბელარუსი არავის დაპყრობას არ ცდილობს, რადგან არ შეუძლია და შესანიშნავად იცის, რომ მის გარშემო ძლიერი სახელმწიფოები არიან, მაგრამ შეუძლია პასუხი გასცეს ნებისმიერ აგრესორს.
10 სექტემბერს პოლონეთისა და მისი ნატოელი მოკავშირეების სამხედროებმა ჩამოაგდეს უკრაინაზე რუსეთის ჯარების მორიგი მასირებული შეტევის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცეში, მათ შორის ბელარუსის მხრიდან შეჭრილი დრონები.
მოსკოვში უარყვეს, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე რუსული დრონები შეიჭრნენ, თუმცა ვარშავა დარწმუნებულია, რომ ეს რუსეთის მიზანმიმართული ქმედება იყო.
15 სექტემბერს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ განეიტრალებულია უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც ვარშავაში, სამთავრობო დაწესებულებების თავზე იმყოფებოდა და დაკავებულია ბელარუსის ორი მოქალაქე.
