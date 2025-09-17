შსს ნარკოტიკების აღმოჩენაზე წინასწარ გაწვრთნილ 15 ძაღლს ყიდულობს

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში 16 სექტემბერს გამოქვეყნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 700 000 ლარზე მეტის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა, რომლითაც უწყება ნარკოტიკული საშუალებების აღმოჩენაზე გაწვრთნილ 15 ძაღლს ყიდულობს.
"როგორც სხვა ყველა მიმართულებით, ასევე კინოლოგიური სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია სხვადასხვა თანამედროვე და უახლესი მეთოდების გამოყენება. შს სამინისტროში არსებული ძაღლების გარკვეული ნაწილი ასაკშია, მიუხედავად იმისა რომ ისინი დღეისთვის ასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, აღნიშნულ ძაღლებს უჭირთ არსებულ გამოწვევებთან გამკლავება, ვინაიდან ასაკის მატებასთან ერთად მცირდება ძაღლების მიერ ახალი მეთოდების ათვისების უნარიც.
ნარკომოვაჭრეები პერიოდულად ცვლიან პრაქტიკას და ეძებენ ახალ გზას, შესაბამისად აუცილებელია შს სამინისტროს თანამშრომლები ფლობდნენ შესაბამის ცოდნას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემთ არამარტო მოახდინონ რეაგირება ნარკომოვაჭრეების ქმედებებზე, არამედ მზად იყვნენ მომავალი გამოწვევბის წინააღმდეგ საბრძოლველად" - ასე ასაბუთებს შსს შესყიდვის აუცილებლობას.
