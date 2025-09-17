დაკავებულია გიორგი კანდელაკი - გამოძიება გორში არალეგალური სასმელების ქარხანასა და უაქციზო სიგარეტების საწყობში შევიდა

რა ვიცით გამოძიების შესახებ
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, გორში არალეგალურად მოქმედ ალკოჰოლური სასმელების ქარხანიდან და უაქციზო სიგარეტების საწყობიდან ამოღებულია "უპრეცედენტო რაოდენობის, კერძოდ 75 137 ბოთლი ალკოჰოლური სასმელი და 318 000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი."
გამოძიება ამბობს, რომ არალეგალური სასმელების საწარმო წლების განმავლობაში ფუნქციონირებდა და კუსტარულად ამზადებდა სხვადასხვა დასახელების, ქართულ და უცხოურ ბრენდულ ალკოჰოლურ სასმელებს.
ამოღებულ სასმელებს შორის არის კუსტარულად დამზადებული და რეალიზაციისთვის გამზადებული არაყი BELUGA (ბელუგა), BELVEDER (ბელვედერი), GREY GOOSE (გრეი გუსი), ვისკი BORKAN (ბორკან) და CHIVAS REGAL (ჩივას რეგალი).
"ჩხრეკისას ქარხანაში ასევე აღმოვაჩინეთ ხსენებული სასმელების წარმოებისთვის განკუთვნილი დიდი რაოდენობით ბოთლები, საცობები, ეტიკეტები, შესაფუთი მასალა, ხოლო ცისტერნებში - დაახლოებით 24 ტონა ალკოჰოლური სითხე, რომლითაც ხდებოდა ზემოაღნიშნული ფალსიფიცირებული სასმელების დამზადება.
ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ერთ-ერთი საწყობიდან დამატებით ამოვიღეთ 318 000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი „KARELIA” (კარელია). ასევე ამოღებულია სიგარეტის შეფუთვისათვის და წარმოებისათვის განკუთვნილი ტექნიკური დანადგარები" - ამბობენ საგამოძიებო სამსახურში. უწყებაში არ პასუხობენ კითხვებს დაკავებულთა ვინაობის შესახებ, არ ადასტურებენ და არც უარყოფენ მედიაში გავრცელებულ ცნობებს ბრალდებულების შესახებ.
ფინანსური პოლიცია საუბრობს თაღლითური წარმოების მასშტაბზე - გამოძიება ამბობს, რომ ამოღებული სასმელის და სიგარეტის ღირებულებამ შესაძლოა ათეულობით მილიონი ლარი შეადგინოს.
რა ვიცით დაკავებულების შესახებ
ფინანსური პოლიცია დაკავებულების ვინაობას არ ასაჯაროებს. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, შესაძლებელია მათგან ოთხის ვინაობის დადგენა.
გიორგი კანდელაკი, ბიზნესმენი და მოკრივე, ათეულობით სხვადასხვა კომპანიასთან და ორგანიზაციასთან არის დაკავშირებული. ფლობს რესტორნებსა და სასტუმროებს გორში, ვარიანში, ქარელსა და ბორჯიმში. არის პრორუსული ტელევიზიის, სეზონი ტვ-ს 100%-იანი წილის მფლობელი. ასევე, სტალინის ფონდის დამფუძნებელი.
ქართლოს ჯალაბაძე, კანდელაკის ბიზნესპარტნიორის და რუსეთთან ბიზნესკავშირების მქონე გიორგი ჯალაბაძის ძმაა. ჯალაბაძე და კანდელაკი ერთად ფლობენ სამშენებლო კომპანია "ვარსკვლავს" - სწორედ მათგან შეიძინა ხელისუფლებამ 2018 წელს ორნახევარ მილიონ ლარად კორპუსი დევნილებისთვის.
ბორის გოგიჩაიშვილი, ბიზნესმენი და ყოფილი სპორტსმენი გორის საკრებულოს დეპუტატი "ქართული ოცნებიდან" 2021 წელს გახდა. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, არალეგალური სასმელის საწარმო სწორედ მის მფლობელობაში არსებულ უძრავ ქონებაში ფუნქციონირებდა. გოგიჩაიშვილმა 2019 წელს “ქართულ ოცნებას” 100 000 ლარი შესწირა;
პოლიციასთან პრობლემები ბორის გოგიჩაიშვილამდე ჰქონდა მის ვაჟსაც, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ კონტრაბანდული საქმიანობისთვის დააკავეს და სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს.
დაკავებულთა შორის არის გორში მცხოვრები ალექსანდრე კურტანიძეც.
დაკავებულებისთვის პროკურატურას ბრალი ჯერ არ წარუდგენია.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და მე-200 მუხლის მე-4 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით.
