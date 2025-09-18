ბრიტანეთში დააპატიმრეს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი

ლონდონის პოლიციის ცნობით, დიდ ბრიტანეთში რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი დააკავეს. ეჭვმიტანილები - ორი მამაკაცი და ერთი ქალი - ესექსში დააკავეს. მათ სახლებში ჩხრეკა ჩატარდა და დაკავების შემდეგ ისინი გირაოთი გაათავისუფლეს.
სამივე მათგანი უცხოური დაზვერვის სამსახურისთვის დახმარებაშია ეჭვმიტანილი. პოლიციის პრესსამსახურმა დაადასტურა, რომ გამოძიება რუსეთთან არის დაკავშირებული და ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ ახლახან მიღებული კანონის შესაბამისად მიმდინარეობს.
ბრალდებების კონკრეტული დეტალები უცნობია. ადრე ბრიტანეთის დაზვერვის წარმომადგენლებმა რუსეთი დიდ ბრიტანეთსა და სხვა ევროპულ ქვეყნებში ე.წ. ჰიბრიდული ოპერაციების ორგანიზებაში დაადანაშაულეს, რასაც მოსკოვი უარყოფს.
ლონდონის სასამართლომ ექვსი ბულგარელი რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში დამნაშავედ ცნო
წელს ბრიტანეთის სასამართლოებმა რუსეთის დაზვერვის სამსახურებთან თანამშრომლობის ორი გახმაურებული საქმე განიხილეს: უკრაინისთვის განკუთვნილი საქონლის შემცველი საწყობის ცეცხლი და ბიზნესმენ ევგენი ჩიჩვარკინის სავარაუდო გატაცება, რომელიც, სავარაუდოდ, რუსული კერძო სამხედრო კომპანია „ვაგნერის“ მიერ იყო დაკვეთილი. მათ ასევე განიხილეს საქმეები, რომლებიც ბულგარეთის მოქალაქეებს ეხებოდათ, რომლებმაც, სავარაუდოდ, იან მარსალეკის, რუსეთის დაზვერვის აგენტის, ზედამხედველობის ქვეშ, საგამოძიებო ჟურნალისტ ხრისტო გროზევის გატაცება დაგეგმეს. ორივე საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანეს. გამომძიებლებმა და სასამართლომ დაასკვნეს, რომ მსჯავრდებულებს კავშირი ჰქონდათ რუსეთის დაზვერვასთან. პოლიციამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბრიტანეთის სამი მოქალაქე, რომელთა დაკავების შესახებაც 18 სექტემბერს გახდა ცნობილი, ამ ორ საქმესთან კავშირში არ არიან.
