რუსეთმა და უკრაინამ დაღუპულ სამხედროთა ცხედრები გაცვალეს

18 სექტემბერს რუსეთმა და უკრაინამ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში პირველად გაცვალეს დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ცხედრები.
უკრაინის სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის საკოორდინაციო შტაბის ცნობით, უკრაინაში დაბრუნდა 1000 ცხედარი, რომლებიც, რუსული მხარის მტკიცებით, დაღუპულ უკრაინელ ჯარისკაცებს ეკუთვნით. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ცხედრების ამოცნობა მალე მოხდება. მანამდე უკრაინულმა მხარემ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ გადაცემულ ცხედრებს შორის რუსეთის მოქალაქეების ცხედრებიც იყო.
უკრაინამ, თავის მხრივ, რუსეთს 24 სამხედრო მოსამსახურის ნეშტები გადასცა.
წინა ასეთი გაცვლა 19 აგვისტოს ჩატარდა. უკრაინამ მაშინაც 1000 დაღუპული ჯარისკაცის ცხედრები მიიღო, ხოლო რუსეთმა - 19.
ორი ქვეყნის წარმომადგენლები გაცვლაზე შეთანხმდნენ სტამბოლში გამართული მოლაპარაკებების დროს, რომელიც მაისსა და ივნისში შედგა. რუსეთმა უკრაინას გადასცა 6000-ზე მეტი დაღუპულის ცხედრები, ხოლო უკრაინამ რუსეთს - დაახლოებით 100. ეს თანაფარდობა შეიძლება აიხსნას იმით, რომ რუსეთის ჯარები ფრონტის ზოგიერთ რაიონში წინ მიიწევენ და დაღუპული უკრაინელი ჯარისკაცების ცხედრები შესაძლოა უფრო ხშირად დარჩეს რუსული ჯარების მიერ დაკავებულ ტერიტორიებზე, ვიდრე პირიქით.
