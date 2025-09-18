დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მემარცხენე მოძრაობა „ანტიფას“ „ტერორისტულ ორგანიზაციად“ გამოაცხადებს

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მოძრაობა „ანტიფას“ „ტერორისტულ ორგანიზაციად“ გამოაცხადებს. ამის შესახებ მან სოციალურ მედიაპლატფორმა TruthSocial-ზე განაცხადა. „სიამოვნებით ვატყობინებ ჩვენს მრავალ ამერიკელ პატრიოტს, რომ „ანტიფას“ - ავადმყოფურ, საშიშ, მემარცხენე კატასტროფას - მსხვილ ტერორისტულ ორგანიზაციად ვაცხადებ“, დაწერა ტრამპმა Twitter-ზე 18 სექტემბერს. მან ასევე აღნიშნა, რომ გამოვა „მტკიცე რეკომენდაციით“, გულდასმით იქნეს გამოძიებული „ანტიფას“ დაფინანსების წყაროები.
გაურკვეველია, რა სამართლებრივი შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ტრამპის განცხადებას. თუმცა, Reuters-ი თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ემზადება პოლიტიკური ძალადობისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ საბრძოლველად აღმასრულებელი ბრძანების ხელმოწერისთვის, რომლის ფარგლებშიც შეიძლება რეპრესიული ან შემზღუდავი ზომები დაწესდეს ზოგიერთი მემარცხენე ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ტრამპის ადმინისტრაციამ ტრამპის ცნობილი მხარდამჭერის, მემარჯვენე პოლიტიკური აქტივისტის, ჩარლი კირკის ახლახან მკვლელობა მემარცხენე აგიტაციას დაუკავშირა და ძალადობის წაქეზების ბრალდებები წაუყენეს ტრამპის მოწინააღმდეგე დემოკრატებსაც.
აქტივისტები, რომლებიც „ანტიფასთან“ თავიანთი კავშირის შესახებ საუბრობენ, აცხადებენ, რომ ისინი ფაშიზმის (აქედან მომდინარეობს სახელი) და ზოგადად მემარჯვენე რადიკალიზმის წინააღმდეგ იბრძვიან. კერძოდ, ისინი მონაწილეობდნენ 2020 წელს ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობის შემდეგ გამართულ მასობრივ საპროტესტო აქციებში. ამასთან, ზოგიერთი აქტივისტი ძალადობას მიმართავს. ექსპერტების აზრით, წერს Reuters-ი, „ანტიფა“ არის მოძრაობა მკაფიო სტრუქტურის, ლიდერობის ან იერარქიის გარეშე და არა ორგანიზაცია. გარდა ამისა, შეერთებულ შტატებში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს „შიდა ტერორიზმის“ ცნება, არ არსებობს შიდა ტერორისტული ორგანიზაციების ოფიციალური სია - არსებობს მხოლოდ საერთაშორისო ტერორისტების სია.
პრეზიდენტობის კანდიდატად მოსვლამდე ტრამპმა და მისმა მხარდამჭერებმა დემოკრატები დაადანაშაულეს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობაში სიძულვილის ენისა და პოლიტიკური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საბაბით.
მემარცხენე და ლიბერალური ორგანიზაციები, მათ შორის ფორდის ფონდი და ფონდი ღია საზოგადოება, უარყოფენ ძალადობისა და სიძულვილის წაქეზების ბრალდებებს და, პირიქით, ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ მათი კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვის მცდელობაში.
უკანასკნელ დღეებში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანები, რომლებმაც კირკის მკვლელობის გამო სიხარული ან გამოძიების ვერსიისგან განსხვავებული მოსაზრებები გამოხატეს, გაათავისუფლეს სამსახურიდან, მათ შორის კერძო კომპანიებიდან.
17 სექტემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ The Walt Disney Company-ის საკუთრებაში არსებულმა ABC-მ ჯიმი კიმელის „Tonight Show“ „განუსაზღვრელი ვადით“ შეაჩერა მას შემდეგ, რაც კიმელმა განაცხადა, რომ სავარაუდო მკვლელი არაფრით განსხვავდებოდა ტრამპის მხარდამჭერებისგან და ადმინისტრაცია მკვლელობიდან პოლიტიკური სარგებლის მიღებაში დაადანაშაულა. ტრამპი მიესალმა ABC-ის გადაწყვეტილებას და თქვა, რომ კომპანიამ „საბოლოოდ იპოვა საკუთარ თავში გამბედაობა, გაეკეთებინა ის, რაც საჭირო იყო“.
