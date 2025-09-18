თბილისში ანტონ ჩეჩინის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა

„თავისუფლება ანტონ ჩეჩინს“, - ამბობდნენ აქციის მონაწილეები.
„არა ხალხზე ნადირობას, არა პოლიტპატიმრობას“, „თავისუფლებისთვის“, „გაიმარჯვოს საქართველომ, იზეიმოს სამართალზე“, - დემონსტრანტებმა აქციაზე მიიტანეს ბანერები სხვადასხვა წარწერით.
დემონსტრაციაზე იმყოფებოდა ანტონ ჩეჩინის მეუღლე, მანანა სამხარაძე.
ასევე, აქტივისტები და 2024 წლის აქციებისას დაპატიმრებული დემონსტრანტების ოჯახის წევრები.
აქცია ჩატარდა უზენაესი სასამართლოს მიმდებარედ.
დემონსტრანტების თანახმად, სწორედ აქ მდებარეობს ოფისი, სადაც მუშაობს თარჯიმანი, რომელსაც ჩეჩინი „ცრუმოწმეობაში“ ადანაშაულებს.
- ანტონ ჩეჩინს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ 8 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა „ნარკოდანაშაულის“ ბრალდებით;
- ჩეჩინი აცხადებს, რომ მას ნარკოტიკები ჩაუდეს. მისი თქმითვე, „ნეიტრალურ მოწმედ“ საქმეში ჩართული თარჯიმანი საერთოდ არ შესწრებიან „ნარკოტიკების პოვნის“ ეპიზოდს, თუმცა საქმეში ფიგურირებს, როგორც „ნეიტრალური მოწმე“.
- სხვა საქმეებში, სადაც „ნეიტრალური მოწმეები“ არ ფიგურირებენ, სასამართლომ დაკავებული დემონსტრანტები - გიორგი ახობაძე, თედო აბრამოვი და ნიკა კაცია - უდანაშაულოდ ცნო.
