კონგრესმენი უილსონი: შესწორება „ქართული კოშმარის არაღიარების“ შესახებ მიღებულია

ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრ ჯო უილსონის შესწორება „ქართული ოცნების“ არაღიარების შესახებ, შეტანილია სახელმწიფო დეპარტამენტის ავტორიზაციის აქტში.
ეს თავად კონგრესმენმა უილსონმა დაწერა სოციალურ ქსელ X-ში თავის ოფიციალურ გვერდზე. უილსონი მადლიერია, რომ მისი შესწორება „ქართული კოშმარის არაღიარების“ შესახებ მიღებულია.
ჯო უილსონის განცხადებით, ამერიკის შეურაცხყოფა, კომუნისტური ჩინეთის, ირანისა და რუსეთის მხარდაჭერა არის ბილეთი ერთი მიმართთულებით, რომელიც იზოლაციისკენ მიდის.
კონგრესმენ უილსონის შესწორებას 18 სექტემბერს მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტმა. დოკუმეტს კენჭი უნდა ეყაროს წარმომადგენელთა პალატის სხდომაზე.
ჯო უილსონი ერთ-ერთი ინიციატორია „მეგობარი აქტის“ (MEGOBARI Act), რომელიც კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 2025 წლის მაისში მიიღო.
კანონპროექტი, რომელიც ჯერჯერობით არ დაუმტკიცებია სენატს, ითვალისწინებს ერთი მხრივ, საქართველოში დემოკრატიულ უკუსვლასა და რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის ინტერესების გატარებაზე პასუხისმგებელი პირების სანქცირებას, მეორე მხრივ კი, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვექტორის კორექტირების შემთხვევაში, საქართველოსთან აშშ-ის მჭიდრო თანამშრომლობას.
„ქართული ოცნების“ მთავრობა წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებულ კანონპროექტს „მტრულ აქტს" უწოდებს და „დიპ სტეიტის" ქმედებების შედეგად მიიჩნევს.
- შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან მრავალწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა 2024 წლის ნოემბერში შეაჩერა;
- მანამდე „აგენტების კანონის“ და „ქართული ოცნების" წარმომადგენლების ანტიდასავლური, ყალბ ბრალდებებზე დაფუძნებული რიტორიკის გამო, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ მოუწოდა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე დაბრუნებისკენ;
- სტრატეგიული პარტნიორობის შეჩერების გადაწყვეტილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2024 წლის 30 ნოემბერს გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც ორი დღით ადრე „ქართული ოცნების" ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების გახსნის საკითხი, ამის გამო ქვეყანაში დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ კი ძალის გამოყენება დაიწყო;
- ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა „ქართული ოცნების“ დამფუძნებელ ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს არაერთ წარმომადგენელს;
- „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას იმედი ჰქონდა, რომ პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის პოლიტიკას პრეზიდენტი ტრამპი შეცვლიდა;
- 2025 წლის 13 მაისს „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ ღია წერილით მიმართა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ ჯეი დი ვენსს;
- 28 მაისს შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარემ, ბიძინა ივანიშვილმა უარი თქვა ელჩ რობინ დანიგანთან შეხვედრაზე, „სადაც მას ტრამპის ადმინისტრაციის გზავნილი უნდა მოესმინა“. ივანიშვილმა საპასუხო წერილში საელჩოს განცხადებას „გაუგებარი“ უწოდა.
