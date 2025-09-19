Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

პეტერბურგის აეროპორტის საიტი „გატეხეს”

სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტი „პულკოვო” (ფოტო არქივიდან)
სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტი „პულკოვო” (ფოტო არქივიდან)

კიბერშეტევა იყო რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტ „პულკოვოს” ინტერნეტ-საიტზე.

19 სექტემბერს დღისით აეროპორტის ადმინისტრაციამ ტელეგრამით გაავრცელა ცნობა, რომ საიტი „გატეხეს”, რის გამოც მისი მუშაობა შეზღუდულია და სისტემის აღსადგენად მუშაობენ.

თავად აეროპორტის მუშაობა არ შეფერხებულა. „პულკოვოს” ადმინისტრაციამ მგზავრების ინფორმირებისთვის „იანდექსის” ონლაინ-ტაბლოს გამოყენება დაიწყო.

კიბერშეტევაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუღია ჰაკერების არცერთ ჯგუფს.

2025 წლის ივლისში კიბერშეტევა იყო რუსეთის უმსხვილესი ავიაკომპანიის, „აეროფლოტის“ საინფორმაციო სისტემებზე. ავიაკომპანია იძულებული გახდა რამდენიმე ათეული რეისი გაეუქმებინა.

ამ კიბერშეტევაზე პასუხისმგებლობა აიღეს უკრაინის მხარდამჭერი ჰაკერების ჯგუფებმა Silent Crow და Cyberpartisans BY.


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG