პეტერბურგის აეროპორტის საიტი „გატეხეს”

19 სექტემბერს დღისით აეროპორტის ადმინისტრაციამ ტელეგრამით გაავრცელა ცნობა, რომ საიტი „გატეხეს”, რის გამოც მისი მუშაობა შეზღუდულია და სისტემის აღსადგენად მუშაობენ.
თავად აეროპორტის მუშაობა არ შეფერხებულა. „პულკოვოს” ადმინისტრაციამ მგზავრების ინფორმირებისთვის „იანდექსის” ონლაინ-ტაბლოს გამოყენება დაიწყო.
კიბერშეტევაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუღია ჰაკერების არცერთ ჯგუფს.
2025 წლის ივლისში კიბერშეტევა იყო რუსეთის უმსხვილესი ავიაკომპანიის, „აეროფლოტის“ საინფორმაციო სისტემებზე. ავიაკომპანია იძულებული გახდა რამდენიმე ათეული რეისი გაეუქმებინა.
ამ კიბერშეტევაზე პასუხისმგებლობა აიღეს უკრაინის მხარდამჭერი ჰაკერების ჯგუფებმა Silent Crow და Cyberpartisans BY.
