ევროკომისიამ დაამტკიცა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი. ამის შესახებ კომისიის პრესსპიკერმა პაულა პინიომ განაცხადა ბრიფინგზე.
მისი თქმით, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი მოგვიანებით გააკეთებენ განცხადებას.
16 სექტემბერს ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ სანქციების ეს პაკეტი მოიცავს საბანკო საქმიანობას, ენერგეტიკას და კრიპტოვალუტას. „რუსეთის სამხედრო ეკონომიკა, რომელიც წიაღისეულ საწვავს ემყარება, უკრაინაში სისხლისღვრას აფინანსებს. ამისთვის ბოლოს მოსაღებად კომისია გამოვა წინადადებით, დაჩქარდეს რუსული წიაღისეული საწვავის იმპორტზე თანდათანობით უარის თქმა“, განაცხადა მან.
ევროკავშირმა უკვე აკრძალა რუსეთიდან ნედლი ნავთობის საზღვაო იმპორტი და დააწესა რუსული ნავთობის ფასის ლიმიტი 47,60 აშშ დოლარი ბარელზე (2025 წლის ზაფხულამდე ის 60 აშშ დოლარს შეადგენდა). წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმად, ევროკავშირი რუსული ნავთობისა და გაზის იმპორტის აკრძალვას 2028 წლის 1 იანვრამდე გეგმავდა.
18 სექტემბერს ესტონეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ 2026 წლის 1 იანვრიდან რუსული გათხევადებული ბუნებრივი აირის იმპორტსა და შეძენას აკრძალავს. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგუს ცაჰკნამ განაცხადა, რომ რუსეთმა არ შეცვალა თავისი ამბიციები, აგრძელებს უკრაინაში სრულმასშტაბიან შეჭრას და ძირს უთხრის გლობალურ უსაფრთხოებას: „ჩვენ გავაგრძელებთ რუსეთისთვის აგრესიის ფასის გაზრდას და ვეძებთ გზებს, რათა შევამციროთ შემოსავლები, რომლებითაც რუსეთი თავის საომარ მანქანას კვებავს“.
ფორუმი