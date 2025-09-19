რუსტემ უმეროვის თქმით, ტრამპი ერთადერთი ადამიანია, ვისაც შეუძლია უკრაინაში ომის შეჩერება

უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა, რუსტემ უმეროვმა, გამოთქვა მოსაზრება, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ერთადერთი ადამიანია, რომელსაც შეუძლია უკრაინაში ომის დასრულება. CNN-თან ინტერვიუში უმეროვმა რუსეთი დაადანაშაულა შეიარაღებული კონფლიქტის დასრულების მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობაში.
უმეროვმა გაიხსენა, რომ აგვისტოში ალასკაში ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შემდეგ რუსეთმა გააძლიერა თავდასხმები უკრაინაზე, ფრონტის ხაზის და ბალისტიკური რაკეტების, ასევე კამიკაძე დრონების გამოყენებით. „ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია აშშ-ისა და ევროპელი მოკავშირეების მხარდაჭერა, რომლებიც აგრძელებენ იარაღისა და დაფინანსების მოწოდებას. ჩვენ გვჭირდება გაძლიერებული საჰაერო თავდაცვა, გამანადგურებლები და დრონები ფრონტის ხაზის შესანარჩუნებლად და სტრატეგიული ობიექტების დასაცავად“, ხაზგასმით აღნიშნა უმეროვმა, რომელიც ადრე უკრაინის თავდაცვის მინისტრი იყო.
რუსეთს აქვს ფინანსური რესურსები, რათა გააგრძელოს ომი ნავთობისა და გაზის გაყიდვების გზით და უკრაინის მოკავშირეებმა უნდა შეზღუდონ მისი შესაძლებლობები. სანქციები და ეკონომიკური ზეწოლა მოსკოვის მოლაპარაკებებისკენ წასვლის მთავარი ინსტრუმენტებია, აღნიშნა უმეროვმა.
მან მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივას, რომელიც ევროპულ ქვეყნებს მოუწოდებს, შეწყვიტონ რუსული ნავთობის შესყიდვა. „რუსული ნავთობისა და გაზის შესყიდვა ომს ახანგრძლივებს. თუ ქვეყნებს ნამდვილად სურთ მშვიდობა, მათ უნდა შეწყვიტონ ეს შესყიდვები და მხარი დაუჭირონ ამ ინიციატივას. რუსეთში ფულის ნაკადის შეზღუდვამ შეიძლება დააჩქაროს საომარი მოქმედებების დასრულება“, -განაცხადა რუსტემ უმეროვმა.
