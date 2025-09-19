ბელარუსმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა ჩეხეთის საელჩოს თანამშრომელი

ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჩეხეთის საელჩოს თანამშრომელი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. მან 72 საათის განმავლობაში უნდა დატოვოს ქვეყანა. სამინისტრომ განაცხადა, რომ ეს ჩეხეთისა და პოლონეთის ხელისუფლებების მიერ ბელარუსის დიპლომატების გაძევების გადაწყვეტილების საპასუხოდ მოხდა.
გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობა ბელარუსში ჩეხეთის დიპლომატიური მისიის მოვალეობის შემსრულებელს, ტომაშ კრილს. „ამჟამინდელი სიტუაცია გამოწვეულია ჩეხეთის ხელისუფლების მიერ ბელარუსის მიმართ წლების განმავლობაში კულტივირებული წინასწარგანწყობით. ჩვენ იძულებული ვართ, ამას ვუპასუხოთ არსებული დიპლომატიური პრაქტიკის შესაბამისად, მათ შორის ჩეხეთის რესპუბლიკაში ბელარუსის საელჩოსთვის ადრე დაწესებული შეზღუდვების კონტექსტში“, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.
ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე დაიბარა ბელარუსში პოლონეთის საქმეთა დროებითი წარმომადგენელი ვოიცეხ ფილიმონოვიჩი. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მასთან შეხვედრის შედეგების შესახებ მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
პოლონეთმა და ჩეხეთის რესპუბლიკამ ბელარუსის დიპლომატები გააძევეს ბელარუსული ჯაშუშური ქსელის გამოვლენის შემდეგ. ჩეხეთის დაზვერვის ცნობით, სადაზვერვო ქსელი ბელარუსის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა (კგბ) შექმნა. მის წევრებს შორის იყო 47 წლის ალექსანდრ ბალანი, მოლდოვის დაზვერვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილე, რომელიც ბუქარესტში დააკავეს.
