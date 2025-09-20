„პრეზიდენტთან ერთად ბევრ სავაჭრო და სამხედრო შეთანხმებაზე ვმუშაობთ, მათ შორის Boeing-ის თვითმფრინავების ფართომასშტაბიან შეძენაზე, F-16-ის მასშტაბურ გარიგებაზე და F-35-ის შესახებ მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე. ვიმედოვნებ, რომ მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდება“, - აცხადებს დონალდ ტრამპი.
აშშ-ის პრეზიდენტი თურქ კოლეგას 25 სექტემბერს შეხვდება
აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს 25 სექტემბერს თეთრ სახლში უმასპინძლებს. ამის შესახებ ტრამპმა Truth Social-ზე დაწერა.
