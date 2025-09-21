Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უკრაინის დაზვერვა: ყირიმში განადგურებულია რუსეთის სამი ვერტმფრენი Mi-8

საილუსტრაციო ფოტო: რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ გავრცელებულ ამ ფოტოზე აღბეჭდილია რუსეთის სამხედრო ავიაციის ვერტმფრენი Mi-8, რომელიც საბრძოლო დავალებას ასრულებს კუპიანსკის მიმართულებაზე. 9 მარტი, 2024.
საილუსტრაციო ფოტო: რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ გავრცელებულ ამ ფოტოზე აღბეჭდილია რუსეთის სამხედრო ავიაციის ვერტმფრენი Mi-8, რომელიც საბრძოლო დავალებას ასრულებს კუპიანსკის მიმართულებაზე. 9 მარტი, 2024.

უკრაინის დაზვერვა იუწყება ანექსირებულ ყირიმში სამი რუსული ვერტმფრენი Mi-8-ისა და სარადიოლოკაციო სისტემა Nebo-U-ს განადგურების შესახებ.

„რუსი დამპყრობლების ავიაპარკი დროებით ოკუპირებულ ყირიმში კვლავ შემცირდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს სპეციალური დანიშნულების რაზმი „მოჩვენებების“ ოსტატთა წარმატებული საბრძოლო ოპერაციების შედეგად“, ნათქვამია განცხადებაში.

2022 წლიდან ყირიმის ნახევარკუნძული თითქმის ყოველდღიურად იბომბება დრონებითა და რაკეტებით. უმეტეს შემთხვევებში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ან რუსეთის ხელისუფლება არ ადასტურებენ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ობიექტებზე დარტყმებს, მაშინაც კი, როდესაც ხერხდება ამ ინფორმაციის დადასტურება.


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG