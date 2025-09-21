ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ პალესტინის სახელმწიფო აღიარეს

დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების შესახებ გამოაცხადეს. როგორც მოსალოდნელია, საფრანგეთიც იმავეს გააკეთებს მომავალი კვირის დასაწყისში.
ისრაელი ამ გადაწყვეტილებას „ტერორის წინაშე კაპიტულაციას“ უწოდებს და იხსენებს, რომ ათობით ისრაელელი მძევალი კვლავაც რჩება ჰამასის, აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული პალესტინური დაჯგუფების ხელში.
კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ განაცხადა, რომ „ისრაელის ამჟამინდელი მთავრობა მეთოდურად მუშაობს იმაზე, რომ არ დაუშვას პალესტინის სახელმწიფოს შექმნა“.
„კანადასთან და დიდ ბრიტანეთთან ერთად პალესტინის სახელმწიფოს დღევანდელი აღიარება ნაწილია საერთაშორისო ძალისხმევისა, რომელიც ორი სახელმწიფოს პრინციპს ემყარება,“ ნათქვამია ავსტრალიის მთავრობის განცხადებაში.
„ორი სახელმწიფოს პრინციპით კონფლიქტის მოგვარების იმედი ქრება, მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება დავუშვათ მისი გაქრობა,“ განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების შესახებ გადაწყვეტილების გამოცხადებისას. ამავე დროს დიდი ბრიტანეთი ახალ სანქციებს აწესებს ჰამასის წინააღმდეგ, რომელსაც ის უკვე ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. „ჰამასს არა აქვს მომავალი [პალესტინის სახელმწიფოს] მართვაში ან უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში“, თქვა სტარმერმა.
2024 წლის ბოლოს პალესტინის აღიარების შესახებ გამოაცხადეს ნორვეგიამ, ირლანდიამ და ესპანეთმა. ამის შემდეგ ანალოგიური განცხადება გააკეთა საფრანგეთმა.
