საქართველოში არ შემოუშვეს რუსი აქტივისტი იაკოვ ბუშუევი, რომელიც რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეობდა. ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი, სტარდარტული ფორმულირებით „სხვა მიზეზით“ განმარტეს. ამ არგუმენტს ხშირად იყენებენ ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის შემთხვევაში ოპოზიციონერი აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიმართ.
ბუშუევი საქართველოში სომხეთიდან „სადახლოს“ გამშვები პუნქტის გავლით ცდილობდა შემოსვლას.
„როგორც მივხვდი საქართველო ახლა რუსეთის მოთხოვნებს ასრულებს - არ დაუშვას რუსი პოლიტიკური აქტივისტები. მე რამდენიმე მიტინგის ორგანიზებაში ვმონაწილეობდი, საქართველოში „ქართული ოცნების“ საწინააღმდეგო აქციებზეც დავდიოდი,- დაწერა ბუშუევმა სოციალური ქსელ Instagram-ში.
ზოგი მედიის ცნობით, ბუშუევი 2022 წელს მოსკოვში დააკავეს მას შემდეგ, რაც ის ურალის ანარქისტებთან სოლიდარობის საღამოს დარბევის დროს „ღია სივრცის“ ცენტრში შევიდა. 2024 წლის ივნისში მან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსკოვიდან ერევანში გადავიდა საცხოვრებლად.
ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში შესვლაზე უარს სულ უფრო ხშირდა ეუბნებიან ადამიანის უფლებათა დამცველებს, ჟურნალისტებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ადრე ეს ძირითადად რუს ოპოზიციონერ აქტივისტებსა და მედიის წარმომადგენლებს შეეხებოდათ, გასული წლის ნოემბერში ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ შეზღუდვები დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეებზეც ვრცელდება. ყველა შემთხვევაში უარის საფუძვლად სახელდება „სხვა მიზეზები“. ამავდროულად, „ქართულმა ოცნებამ“ გაამარტივა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დეპორტაციის პროცედურა.
