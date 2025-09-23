ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ მოლდოვაში საპარლამენტო არჩევნები 28 სექტემბერს გაიმართება.
არჩევნებამდე ხუთი დღით ადრე რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური ევროკავშირის მიერ მოლდოვის „ოკუპაციის გეგმაზე“ საუბრობს, მაშინ, როცა დასავლეთის მედიის მიერ მოპოვებული დოკუმენტებით, კრემლი სხვადასხვა საშუალებით ცდილობს მოლდოვის ხელისუფლებაში პრორუსული ძალების მოყვანას.
რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო „ტასმა“ დღეს, 23 სექტემბერს გაავრცელა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის პრეს-ბიუროს ინფორმაცია, რომლის თანახმად, „ბრიუსელი არ აპირებს უარი თქვას მოლდოვის ოკუპაციის გეგმებზე იმ შემთხვევაშიც, თუ არჩევნების შემდეგ სიტუაციის განვითარება არ მოითხოვს გარედან ჩარევას“.
ინფორმაციის მიხედვით, „ჯარების შეყვანა მოგვიანებითაა სავარაუდო“ და „საბაბის შესაქმნელად გათვალისწინებულია შეიარაღებული პროვოკაციების ორგანიზება დნესტრისპირეთისა და რეგიონში განთავსებული რუსული ჯარების წინააღმდეგ“. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური შესაძლო ვადად ასახელებს დნესტრისპირეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების პერიოდს, 30 ნოემბერს.
რუსეთის სახელმწიფო მედიით მიზანმიმართულად გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ბრიუსელი აპირებს მოლდოვა შეინარჩუნოს თავისი „რუსოფობიური პოლიტიკის“ ფარგლებში და „ამის გაკეთება იგეგმება ნებისმიერ ფასად, ჯარების შეყვანითაც კი, და ქვეყნის ფაქტობრივი ოკუპაციით“.
რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის მტკიცებით, მოლდოვის საზღვრებთან ახლოს, რუმინეთში ხდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო ქვედანაყოფების კონცენტრაცია და „დესანტი“ ემზადება უკრაინის ოდესის ოლქში გადასხდომისთვის „დნესტრისპირეთის დაშინების მიზნით“.
მოლდოვის ხელისუფლებას, ევროკავშირს, ან ნატოს რუსეთის საგარეო დაზვერვის ინფორმაციაზე რეაქცია ჯერჯერობით არ ჰქონიათ.
მოლდოვის პროევროპელმა პრეზიდენტმა, პარტია „მოქმედების და სოლიდარობის“ ლიდერმა მაია სანდუმ საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, 22 სექტემბერს ამომრჩევლებს მიმართა, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა და ევროპული მომავალი საფრთხეშია.
სანდუს თანახმად, კრემლი ასეულობით მილიონ ევროს ხარჯავს, რათა ამომრჩევლები მოისყიდოს, ხალხი ტყუილებით მოწამლოს და არეულობა მოაწყოს.
მოლდოვის პრეზიდენტმა მოქალაქეებს მიმართა, არ დაუშვან, რომ ქვეყანა ჩაბარდეს უცხოურ ინტერესებს.
22 სექტემბერს გამოცემა Bloomberg-მა კრემლში დამტკიცებულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით დაწერა, რომ რუსეთი მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნებში ჩარევას ცდილობს გეგმით, რომლის მიზანია ქვეყანამ არ შეინარჩუნოს ევროკავშირში გაწევრების კურსი.
ამ დოკუმენტების თანახმად, კრემლის ტაქტიკაა საზღვარგარეთ მცხოვრები მოლდოველი ამომრჩევლების მოსყიდვა, დესტრუქციული საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზება და სოციალურ ქსელებში დეზინფორმაციის ფართომასშტაბიანი კამპანია.
მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ჯერ კიდევ 2025 წლის ივლისში განაცხადა, რომ რუსეთი ემზადება მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნებში უპრეცედენტო ჩარევისთვის. კრემლში ეს ბრალდება, ტრადიციულად, უარყვეს.
არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საფრთხის გამო მოლდოვის პოლიციამ, პროკურატურამ და უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყეს საგამოძიებო მოქმედებები სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით არეულობებისა და დესტაბილიზაციის მომზადებას ეხება.
28 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებში პრეზიდენტ მაია სანდუს პროევროპული „მოქმედებისა და სოლიდარობის პარტიის“ მთავარი მეტოქეა პრორუსულად განწყობილი ძალების „პატრიოტული ბლოკი“ რომელსაც მოლდოვის ყოფილი პრეზიდენტი, სოციალისტი იგორ დოდონი ხელმძღვანელობს.
მოლდოვის ხელისუფლება რუსეთს ადანაშაულებდა შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამოც. 2024 წლის ნოემბერში, არჩევნების მეორე ტურში პროევროპელმა მაია სანდუმ ხმების თითქმის 55%-ით დაამარცხა პრორუსულად განწყობილი სოციალისტების კანდიდატი, მოლდოვის ყოფილი გენერალური პროკურორი ალექსანდრ სტოიანოგლო(45%).
