ერთ კვირაში დრონებით მეორე შეტევა იყო „გაზპრომის“ ქარხანაზე ბაშკირეთში

24 სექტემბერს რუსული ტელეგრამ-არხებით გავრცელდა ფოტო, რომელზეც ქალაქ სალავატში, „გაზპრომის“ ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძრით გამოწვეული კვამლი ჩანს
24 სექტემბერს რუსული ტელეგრამ-არხებით გავრცელდა ფოტო, რომელზეც ქალაქ სალავატში, „გაზპრომის“ ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძრით გამოწვეული კვამლი ჩანს

დღეს, 24 სექტემბერს დილით აფეთქებები იყო რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ სალავატში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ უკრაინულმა დრონებმა შეუტიეს კომპანია „გაზპრომის“ ქარხანას.

ადგილობრივი დროით დილის 10 საათისთვის ბაშკირეთის რესპუბლიკის მეთაურის, რადიი ხაბიროვის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ „გაზპრომ ნეფტეხიმ სალავატზე“ იყო და „უპილოტოების მორიგი ტერორისტული შეტევა” და „იღებენ ზომებს ხანძრის ჩასაქრობად”.

ხანძრის მასშტაბი და სხვა ზიანი ხაბიროვს არ დაუკონკრეტებია. რუსული ტელეგრამ-არხებით გავრცელდა ფოტო, რომელზეც ხანძრით გამოწვეული დიდი კვამლი ჩანს.

„გაზპრომის" ამ საწარმოზე დრონებით შეტევა იყო 2025 წლის 18 სექტემბერსაც.

„გაზპრომ ნეფტეხიმ სალავატი“ ტრანსნაციონალური ენერგოკომპანია „გაზპრომის" შვილობილი კომპანიაა და რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობქიმიურ კომპლექსს ფლობს.

რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები.


