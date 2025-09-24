სხეულის 48% აქვს დამწვარი ლოტკინზე მომხდარი აფეთქების დროს დაშავებულ გოგოს

„ამ წუთისათვის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა სერიოზული დამწვრობა აღენიშნება. დამწვარი აქვს სხეული 48% - სახე, თავის მიდამო, გულ-მკერდის არე, ორივე ზემო კიდური, ზურგი. ამას ემატება დამწვრობით შოკი, თუმცა მისი მდგომარეობა არის სტაბილური“, - ამბობს დამწვრობის ცენტრის ხელმძღვანელი.
წუხელ, გვიან ღამით თბილისში, ლოტკინის დასახლებაში ორი აფეთქება მოხდა. წინასწარი ვერსიით, ორივე შემთხვევაში მიზეზი ბუნებრივი გაზის გაჟონვაა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის ორი: 240-ე და 240-ე პრიმა მუხლებით. შსს იძიებს უსაფრთხოების წესის დარღვევასა და ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას.
