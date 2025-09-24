თბილისის საქალაქო სასამართლოში ევაკუაცია გამოცხადდა

„ამბობენ, რომ შენობაში ბომბია. მოქალაქეები გაჰყავთ სასამართლოს ეზოდანაც“, - წერს „ფორმულის“ ჟურნალისტი, გიორგი კვიჟინაძე „ფეისბუკში“.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სავარაუდო ასაფეთქებლის არსებობაზე შეტყობინება შევიდა.
„სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოქმედებს პროტოკოლის მიხედვით“, - აცხადებენ უწყებაში.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საჯარო დაწესებულებაში ევაკუაცია ცხადდება სავარაუდო ბომბის არსებობის გამო - მსგავსი შეტყობინების შემდეგ რაიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობა სუსს არც ერთხელ არ დაუდასტურებია.
ფორუმი