თბილისის საქალაქო სასამართლოში ევაკუაცია გამოცხადდა

თბილისის საქალაქო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო

თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელშიც დღეს ათობით სხდომა იყო დანიშნული, ევაკუაცია გამოცხადდა. დამსწრეებს შენობა დაატოვებინეს, ბრალდებულები კი სხდომათა დარბაზიდან გაიყვანეს.

„ამბობენ, რომ შენობაში ბომბია. მოქალაქეები გაჰყავთ სასამართლოს ეზოდანაც“, - წერს „ფორმულის“ ჟურნალისტი, გიორგი კვიჟინაძე „ფეისბუკში“.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სავარაუდო ასაფეთქებლის არსებობაზე შეტყობინება შევიდა.

„სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოქმედებს პროტოკოლის მიხედვით“, - აცხადებენ უწყებაში.

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საჯარო დაწესებულებაში ევაკუაცია ცხადდება სავარაუდო ბომბის არსებობის გამო - მსგავსი შეტყობინების შემდეგ რაიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობა სუსს არც ერთხელ არ დაუდასტურებია.

