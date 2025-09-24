Accessibility links

​სუსი ძებნას აცხადებს გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავზე - სახელმწიფოს ფულის დაუფლების საქმეზე 

ბიჭიკო პაიკიძე (მარცხნივ) და გრიგოლ ლილუაშვილი
ბიჭიკო პაიკიძე (მარცხნივ) და გრიგოლ ლილუაშვილი

სახელმწიფოს კუთვნილი ფულის თაღლითურად დაუფლების საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ძებნას აცხადებს ყოფილი მაღალჩინოსნის, გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავზე, ბიჭიკო პაიკიძეზე, რომელიც ვანის საკრებულოში „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელია. მას ბრალს დაუსწრებლად წაუყენებენ.

ამის შესახებ ცნობილი გახდა დღეს, 24 სექტემბერს სუსში გამართული ბრიფინგიდან - უწყება იძიებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის - 4 184 249 ლარის მოტყუებით დაუფლების საქმეს.

გრიგოლ ლილუაშვილი ბიჭიკო პაიკიძის შვილის ნათლიაა. ის „სტუდია მონიტორის“ გამოძიებაში მოხსენიებულია როგორც „სუს-ის პროტეჟე“.

ბიჭიკო პაიკიძე კომპანია B.P. TRANS-ის 100%-იანი წილის მფლობელია. სუსის გამოძიებაში სწორედ ეს კომპანია ფიგურირებს - ამ კომპანიამ გაიმარჯვა ტენდერში და 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით ატარებდა სამუშაოებს ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე და აწყობდა ნაპირდამცავ ქვაყრილებს ონის მუნიციპალიტეტში.

უწყებამ ასევე დააკავა B.P. TRANS-ის დირექტორი ვალერიანე კვარაცხელია, ამავე კომპანიის ერთი თანამშრომელი (ი.ჭ) და ხელშეკრულების შესრულების საზედამხედველო კომპანიის სამი (გ.კ, რ.ფ და ი.გ) თანამშრომელი.

„შპს „B.P. TRANS“-ის 100%-ანი წილის მფლობელი ბ.პ [ბიჭიკო პაიკიძე], ამავე კომპანიის დირექტორ ვ.კ-ს [ვალერიანე კვარაცხელია], კომპანიის თანამშრომელ ი.ჭ-ს და ხელშეკრულების შესრულების ზედამხედველი პირების გ.კ-ს, რ.ფ-ს და ი.გ-ს დახმარებით, მოტყუებით დაეუფლა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილ 4 184 249 ლარს, რითაც სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი“, - განაცხადეს სუსში.

გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლება) და 25, 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლებაში მონაწილეობა), რაც 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

