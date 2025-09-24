​სუსი ძებნას აცხადებს გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავზე - სახელმწიფოს ფულის დაუფლების საქმეზე 

ამის შესახებ ცნობილი გახდა დღეს, 24 სექტემბერს სუსში გამართული ბრიფინგიდან - უწყება იძიებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის - 4 184 249 ლარის მოტყუებით დაუფლების საქმეს.
გრიგოლ ლილუაშვილი ბიჭიკო პაიკიძის შვილის ნათლიაა. ის „სტუდია მონიტორის“ გამოძიებაში მოხსენიებულია როგორც „სუს-ის პროტეჟე“.
ბიჭიკო პაიკიძე კომპანია B.P. TRANS-ის 100%-იანი წილის მფლობელია. სუსის გამოძიებაში სწორედ ეს კომპანია ფიგურირებს - ამ კომპანიამ გაიმარჯვა ტენდერში და 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით ატარებდა სამუშაოებს ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე და აწყობდა ნაპირდამცავ ქვაყრილებს ონის მუნიციპალიტეტში.
უწყებამ ასევე დააკავა B.P. TRANS-ის დირექტორი ვალერიანე კვარაცხელია, ამავე კომპანიის ერთი თანამშრომელი (ი.ჭ) და ხელშეკრულების შესრულების საზედამხედველო კომპანიის სამი (გ.კ, რ.ფ და ი.გ) თანამშრომელი.
„შპს „B.P. TRANS“-ის 100%-ანი წილის მფლობელი ბ.პ [ბიჭიკო პაიკიძე], ამავე კომპანიის დირექტორ ვ.კ-ს [ვალერიანე კვარაცხელია], კომპანიის თანამშრომელ ი.ჭ-ს და ხელშეკრულების შესრულების ზედამხედველი პირების გ.კ-ს, რ.ფ-ს და ი.გ-ს დახმარებით, მოტყუებით დაეუფლა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილ 4 184 249 ლარს, რითაც სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი“, - განაცხადეს სუსში.
გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლება) და 25, 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლებაში მონაწილეობა), რაც 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
