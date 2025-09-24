ვინ არის გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავი, ვისზეც სუსმა ძებნა გამოაცხადა

ვინ არის გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავი ბიჭიკო პაიკიძე?
ბიჭიკო პაიკიძეზე, რომელმაც შვილი სუსის ყოფილ ხელმძღვანელს, გრიგოლ ლილუაშვილს მოანათვლინა, წარმატებული ბიზნესსაქმიანობასთან ერთად ვანის საკრებულოს დეპუტატია:
- ბიზნესმენი, რომელზეც სუსმა ძებნა გამოაცხადა, 2017 და 2021 წლის მოწვევის ვანის საკრებულოებში „ქართულ ოცნებას“ წარმოადგენს;
- ბიჭიკო პაიკიძემ წლების წინ, 2016 წელს „ქართულ ოცნებას“ 12 000 ლარი შესწირა.
- მას ქონებრივი დეკლარაცია არ აქვს შევსებული - როგორც საკრებულოს რიგით დეპუტატს ამის ვალდებულება არ ჰქონდა.
პაიკიძე „სტუდია მონიტორის“ გამოძიებაში მოხსენიებულია როგორც „სუს-ის პროტეჟე“.
რატომ ეძებენ მას?
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ იძიებენ ბიჭიკო პაიკიძის კომპანია B.P. TRANS-სა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დეტალებს - სახელმწიფოს კუთვნილი 4 184 249 ლარის მოტყუებით დაუფლების კონტექსტში.
ამ კომპანიამ გაიმარჯვა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტენდერში და 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით ატარებდა სამუშაოებს ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე და აწყობდა ნაპირდამცავ ქვაყრილებს ონის მუნიციპალიტეტში.
ბიჭიკო პაიკიძე, სავარაუდოდ, საქართველოში არ იმყოფება - სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც მასზე ძებნა ცხადდება. მას ბრალი დაუსწრებლად წაუყენეს.
რა კავშირი აქვთ გრიგოლ ლილუაშვილსა და ბიჭიკო პაიკიძე შორის?
„სტუდია მონიტორის“ გამოძიების მიხედვით, გარდა ნათელმირონობისა, მათ ჰქონდათ საქმიანი კავშირიც. 2020 წელს მომზადებული საგამოძიებო მასალის მიხედვით, 2015 წელს ლილუაშვილი „ქართუ ჯგუფის“ გენერალური დირექტორი იყო, პაიკიძე კი ივანიშვილის კუთვნილი სასტუმრო „პარაგრაფის“ მშენებლობის დროს ერთ-ერთი კონტრაქტორი.
შპს „ჯორჯიან ენერჯიმ“ შპს „ბლექსი რეზორთსთან“ (რომლის დირექტორიც ინფრასტრუქტურის მინისტრად და გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დანიშვნამდე ირაკლი ქარსელაძე იყო) 319 000 ლარი მიიღო.
პაიკიძის კომპანიამ 2018 წლიდან სახელმწიფო ტენდერების მოგება დაიწყო. ეს დროში დაემთხვა შპს „ბლექსი რეზორთის“ დირექტორის, ირაკლი ქარსელაძის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნას. ქარსელაძემ ეს თანამდებობა 2018 წლის აპრილში დაიკავა, რამდენიმე კვირაში, 30 მაისს კი შპს Georgian energy-მა 1 850 000 ლარის პირველი გამარტივებული შესყიდვა მოიგო. კომპანია მილიონობით ლარის ტენდერებს მომდევნო წლებშიც იგებდა.
2020 წლის თებერვალში, როცა „სტუდია მონიტორი“ ამ გამოძიებაზე მუშაობდა ბიჭიკო პაიკიძემ შემოსავლიანი კომპანია Georgian energy-ის 50%-იანი წილი 1 ლარად გაასხვისა.
2020 წელს, როცა „სტუდია მონიტორმა“ „სუსის პროტეჟეებზე“ პირველი საგამოძიებო მასალა მოამზადა, გრიგოლ ლილუაშვილს ბიჭიკო პაიკიძესთან მეგობრობაზე დაუსვა შეკითხვა.
„არ არის ეგ შენი საქმე. კანონი თუ ირღვევა, ეგ მითხარი, თუ არა, ვინ არის ჩემი ნათლია და ვინ არის ჩემი ნათლული... 25 მყავს და...“ - თქვა გრიგოლ ლილუაშვილმა მაშინ.
მხოლოდ ბიჭიკო პაიკიძეა გამოძიებისთვის საინტერესეო?
სუსში გამართულ ბრიფინგზე თქვეს, რომ დააკავეს ბიჭიკო პაიკიძის კომპანიის, B.P. TRANS-ის დირექტორი ვალერიანე კვარაცხელია, ამავე კომპანიის ერთი თანამშრომელი (ი.ჭ) და ხელშეკრულების შესრულების საზედამხედველო კომპანიის სამი (გ.კ, რ.ფ და ი.გ) თანამშრომელი.
„შპს „B.P. TRANS“-ის 100%-ანი წილის მფლობელი ბ.პ [ბიჭიკო პაიკიძე], ამავე კომპანიის დირექტორ ვ.კ-ს [ვალერიანე კვარაცხელია], კომპანიის თანამშრომელ ი.ჭ-ს და ხელშეკრულების შესრულების ზედამხედველი პირების გ.კ-ს, რ.ფ-ს და ი.გ-ს დახმარებით, მოტყუებით დაეუფლა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილ 4 184 249 ლარს, რითაც სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი“, - განაცხადეს სუსში.
რა სასჯელი ელით ბრალდებულებს?
გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლება) და 25, 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლებაში მონაწილეობა), რაც 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
