„გასროლის ხმა ისმოდა“ - სასტუმრო Holiday Inn-ში ერთი კაცი დააკავეს

ახალგაზრდა კაცი სასტუმროს შენობიდან პოლიციამ გამოიყვანა. მას სახეზე სისხლის კვალი ეტყობოდა, წელს ზემოთ კი მხოლოდ საზაფხულო ქურთუკი ეცვა.
„შეტყობინება შემოვიდა სასტუმროს ერთ-ერთი ნომრიდან გასროლასთან დაკავშირებით... მოხდა ნომერში ღონისძიების ჩატარება და აღნიშნული პირი დაკავებულია.
შეტყობინებასა და სასტუმროს მენეჯმენტის განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ გაიგონეს გასროლის ხმა...
დავაკავეთ ერთი პიროვნება“, - თქვა კაცის დაკავების შემდეგ ვაჟა სირაძემ, თბილისის პოლიციის უფროსმა.
მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმაც. მასში ეწერა, რომ „სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში ჩაკეტილი იყო ერთი პირი, რომელიც სასტუმროს პერსონალს სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა“.
საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით:
- 151-ე - მუქარა;
- 236-ე - იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარება.
მას ორ წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ვაჟა სირაძის თქმით, პოლიცია კვლავ აგრძელებს სასტუმროს ნომრის ჩხრეკას იარაღის აღმოჩენისა და სხვა მტკიცებულებების მოსაპოვებლად.
